Известный украинский тренер Мазяр может возглавить команду Второй лиги
Владимир Мазяр станет главным тренером Скалы 1911
48-летний украинский специалист Владимир Мазяр может стать главным тренером команды Второй лиги Украины Скала 1911 Стрый.
По информации Sport.ua, руководство клуба рассматривает такой вариант и склоняется к назначению Мазяра.
Ранее Sport.ua сообщал, что нынешний наставник Скалы 1911 Роман Гнатив покинет команду в ближайшее время.
В текущем сезоне Второй лиги Украины Скала 1911 занимает пятое место в Группе А с 29 очками.
Мазяр за свою картеру возглавлял Сталь, Верес, Рух, Полесье, Львов, Горняк-Спорт, казахский Акжайык. В 2025 году специалист работал с любительской командой Сич Добряны.
