Известный украинский тренер Мазяр может возглавить команду Второй лиги

Украина. Вторая лига
15 декабря 2025, 15:43 | Обновлено 15 декабря 2025, 15:49
Владимир Мазяр станет главным тренером Скалы 1911

48-летний украинский специалист Владимир Мазяр может стать главным тренером команды Второй лиги Украины Скала 1911 Стрый.

По информации Sport.ua, руководство клуба рассматривает такой вариант и склоняется к назначению Мазяра.

Ранее Sport.ua сообщал, что нынешний наставник Скалы 1911 Роман Гнатив покинет команду в ближайшее время.

В текущем сезоне Второй лиги Украины Скала 1911 занимает пятое место в Группе А с 29 очками.

Мазяр за свою картеру возглавлял Сталь, Верес, Рух, Полесье, Львов, Горняк-Спорт, казахский Акжайык. В 2025 году специалист работал с любительской командой Сич Добряны.

Скала 1911 Стрый инсайд new назначение тренера Вторая лига Украины Роман Гнатив
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
