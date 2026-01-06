ФЕДОРЧУК: «Начало в Кривбассе – это большое доверие и серьезный шанс»

Тренер «Кривбасса» Валерий Федорчук, который присоединился к штабу Патрика ван Леувена, прокомментировал свое возвращение к криворожцам в новой роли.

– Валерий Юрьевич, поздравляем с возвращением в «красно-белую» семью ФК «Кривбасс». Какие эмоции испытываете, снова оказавшись в Клубе спустя столько лет, но уже в роли тренера?

– Спасибо. Прежде всего эмоции, конечно, очень позитивные. Для меня Кривой Рог – это практически дом, ведь «Кривбасс» был моей первой профессиональной командой еще в статусе футболиста. Именно здесь у меня был очень хороший этап карьеры, много теплых воспоминаний и о команде, и о людях, и об атмосфере.

Сейчас я возвращаюсь уже в другой роли – как тренер, как часть тренерского штаба. Это новый этап, определенное перерождение. Мне 37 лет, и символично, что именно под 37-м номером я играл в «Кривбассе». Такие совпадения только мотивируют работать еще больше, чтобы Клуб становился сильнее, а игроки прогрессировали.

– Уже состоялось ли ваше первое знакомство и общение с главным тренером Патриком ван Леувеном? Импонирует ли вам его тренерская философия?

– Да, у нас уже состоялась видеовстреча вместе с Патриком ван Леувеном и генеральным директором Клуба Владимиром Баенко. Мы пообщались, обсудили основные моменты и пришли к согласию относительно моей роли в тренерском штабе. Более детально все нюансы проговорим уже во время сборов и личной работы с командой.

Что касается философии, она мне импонирует. Патрик ван Леувен – очень опытный тренер, который долгое время работает в Украине. Мне нравится баланс между дисциплиной в обороне и свободой для импровизации в атаке. «Кривбасс» старается играть в атакующий футбол, и это видно как по стилю игры, так и по результатам в турнирной таблице.

– Какую роль вы будете выполнять в тренерском штабе Патрика ван Леувена и за какие направления будете отвечать в первую очередь?

– Окончательное распределение обязанностей определит главный тренер после личной встречи. Но предварительно речь идет о коммуникации с украинскими игроками, индивидуальной и тактической работе, в частности с футболистами средней линии, а также работе с молодыми игроками. Это те направления, где я могу быть максимально полезным.

– Поделитесь, пожалуйста, своим видением тренерского процесса и ключевых направлений развития команды в ближайшей перспективе.

– Пока все произошло очень быстро, поэтому мне еще нужно более детально погрузиться в работу тренерского штаба, пообщаться с руководством и полностью понять философию Клуба. Не хотелось бы сейчас говорить что-то, не имея полного понимания всей картины.

Но уже видно, что Клуб делает ставку на сочетание иностранных футболистов и развитие украинских, в частности воспитанников Академии. Команда находится в верхней части турнирной таблицы, а в профессиональном футболе результат остается ключевым показателем. «Кривбасс» движется в правильном направлении, и это подтверждается игрой.

– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность, возвращаясь в «Кривбасс» как тренер, а не игрок?

– Безусловно. Футболист и тренер – это совершенно разные роли. Теперь ты отвечаешь не только за себя, а за развитие игроков. Моя задача – передать весь опыт, который я приобрел за почти 20 лет в профессиональном футболе, помочь футболистам становиться сильнее. Для меня очень важно, чтобы каждый футболист нашей команды прогрессировал. Когда растут игроки, растет и Клуб, а результат на поле становится логичным итогом этой работы.

– Какие личные тренерские цели вы ставите перед собой на новой должности в «Кривбассе»?

– Недавно завершил игровую карьеру и четко понял, что хочу оставаться в футболе. Я был уверен, что в будущем буду тренером, но любой путь нужно с чего-то начинать. Начало в «Кривбассе» – это большое доверие и серьезный шанс. Все зависит от моей работы, преданности Клубу и желания развиваться. Я всегда был требовательным к себе как игрок и таким же останусь как тренер – требовательным к результату и к футболистам.

– Насколько важна для вас поддержка криворожских болельщиков и что бы вы хотели им сказать на старте этого этапа?

– Для меня поддержка болельщиков всегда была очень важной. У меня с фанатами «Кривбасса» особые отношения еще со времен, когда я был игроком. Даже выступая за другие клубы, я ощущал эту поддержку. Хочу пожелать фанатам оставаться такими же требовательными, ведь это означает, что им не все равно. А наша задача – отдаваться на поле и в работе на все сто процентов. Когда есть самоотдача, фанаты это всегда ценят, даже в сложные моменты.

– Какие воспоминания у вас остались о времени выступлений за «Кривбасс» в качестве футболиста?

– Очень теплые. Я три года защищал цвета этого Клуба, и это были классные матчи, сильный коллектив, отличная атмосфера. Жду момента, когда снова приеду в город, выйду на тренировку – это вызывает особые эмоции. Но это уже история, а сейчас хочется, чтобы в будущем было еще больше ярких воспоминаний.

– Могли ли вы когда-нибудь подумать, что вернетесь в Кривой Рог уже в качестве тренера?

– Признаюсь, не задумывался об этом, но всегда понимал, что футбол – это постоянные изменения. Я был готов к новому этапу, и он наступил. Скажу откровенно, очень счастлив быть здесь снова.