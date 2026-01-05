Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Динамо вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 10:33 | Обновлено 05 января 2026, 11:52
Валерий Федорчук договорился о сотрудничестве с криворожским «Кривбассом»

ФК Кривбасс Кривой Рог. Валерий Федорчук

Бывший украинский полузащитник Валерий Федорчук договорился о сотрудничестве с криворожским «Кривбассом». Об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги:

«Федорчук – снова в «Кривбассе». Поздравляем Валерия Юрьевича с возвращением в Кривой Рог и желаем успехов на новом этапе карьеры».

37-летний экс-игрок «красно-белых» вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

Кроме криворожской команды Федорчук также выступал за «Днепр», «Львов», «Карпаты», «Волынь», киевское «Динамо», «Верес», «Рух», «Мариуполь» и латвийскую «Ригу».

В марте 2023 года завершил профессиональную карьеру. Вызывался в состав сборной Украины, однако так и не дебютировал в «сине-желтой» футболке.

