ФОТО. Футболист спас свою девушку из пожара, но сейчас находится в больнице

19-летний футболист «Меца» Тахирис Дос Сантос получил тяжелые ожоги во время пожара на курорте Кран-Монтана.

Как сообщил его агент, спортсмен вернулся в охваченный огнем бар «Le Constellation», чтобы спасти свою девушку.

Изначально Дос Сантосу удалось выбраться из здания, однако, узнав, что его девушка осталась внутри, он без раздумий вернулся назад. В результате футболист получил ожоги около 30% тела.

По его словам, состояние игрока тяжелое, но стабильное: он в сознании и дышит самостоятельно, что врачи считают положительным знаком. Сейчас Дос Сантос проходит лечение в специализированном ожоговом центре в Штутгарте. Его девушка также госпитализирована.

Тахирис выступает за вторую команду «Меца» с лета 2024 года. Агент подчеркивает, что клуб и близкие полностью поддерживают его на пути к восстановлению, отмечая, что футболисту предстоит справиться не только с физическими, но и с психологическими травмами.

Пожар в Кран-Монтане унес жизни около 40 человек, более 100 получили ранения.