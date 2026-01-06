Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб уже этой зимой.

Как отмечает источник, украинца активно предлагают на европейском рынке, и одним из наиболее заинтересованных вариантов стала лиссабонская «Бенфика». Клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, внимательно изучает возможность приглашения нападающего, ведь ищет усиление в атакующей линии.

В «Роме» Довбик оказался вне ключевых планов Джан Пьеро Гасперини, поэтому руководство готово либо продать украинца, либо как минимум уменьшить зарплатную нагрузку. Интерес также приписывают «Наполи», но именно «Бенфика» на данный момент выглядит самым конкретным претендентом, способным быстро выйти на переговоры.