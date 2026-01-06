Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 07:00
Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов

В Лиссабон может перебраться Довбик

Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб уже этой зимой.

Как отмечает источник, украинца активно предлагают на европейском рынке, и одним из наиболее заинтересованных вариантов стала лиссабонская «Бенфика». Клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, внимательно изучает возможность приглашения нападающего, ведь ищет усиление в атакующей линии.

В «Роме» Довбик оказался вне ключевых планов Джан Пьеро Гасперини, поэтому руководство готово либо продать украинца, либо как минимум уменьшить зарплатную нагрузку. Интерес также приписывают «Наполи», но именно «Бенфика» на данный момент выглядит самым конкретным претендентом, способным быстро выйти на переговоры.

Дмитрий Олийченко
BRAGA | PORTO
Брага виб'є бенфіку з кубка ліги найближчої середи, а Порту виб'є бенфіку з кубка португалії наступної середи
Ответить
+1
Перець
От нах він їм треба 
Ответить
+1
Тимур Коваленко
Підсилитися Довбиком та він взагалі ніякий та нікому не потрібний окрім можливо УПЛ
Ответить
+1
Forvard001
Як ви вже заіпали цим Довбиком!!!скоріш би вже хтось купив його,хочаб Епіцентр наприклад 
Ответить
+1
Counselor
Яка зiрка? Коли вiн взагалi останнiй раз забивав за збiрну? Та вiн нафiг нiкому не потрiбен. Це вже всiм зрозумiло..Йому потрiбно перестати вийоб..ся I повернутися в Украiну. Почати нарештi готуватися до матчiв збiрноi.. 
Ответить
+1
Rzechpospolita
Там зараз грек пачками забиває) Артему там основи не бачити!)
Ответить
0
