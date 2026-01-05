Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Европейский топ-клуб принял решение о трансфере Довбика
Италия
05 января 2026, 09:57
Источник: Европейский топ-клуб принял решение о трансфере Довбика

Украинского нападающего «Ромы» хочет подписать «Наполи»

Источник: Европейский топ-клуб принял решение о трансфере Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В «Наполи» было принято решение о возможном подписании украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, сообщает CalcioNapoli24.

Действующий чемпион Италии находится в поиске вариантов усиления своей атаки из-за возможного ухода своего форварда Лоренцо Лукки. В этой связи агенты Довбика предложили «Наполи» услуги своего клиента.

Однако неаполитанский клуб не торопится делать ставку на украинца. Отмечается, что «Наполи» оценивает ситуацию на рынке, уделяя особое внимание ситуации в АПЛ. Артём же остается одним из кандидатов на переход в состояние чемпиона Италии.

Сообщалось, что Довбику был найден топовый вариант для трансфера.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
