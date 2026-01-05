Источник: Европейский топ-клуб принял решение о трансфере Довбика
Украинского нападающего «Ромы» хочет подписать «Наполи»
В «Наполи» было принято решение о возможном подписании украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика, сообщает CalcioNapoli24.
Действующий чемпион Италии находится в поиске вариантов усиления своей атаки из-за возможного ухода своего форварда Лоренцо Лукки. В этой связи агенты Довбика предложили «Наполи» услуги своего клиента.
Однако неаполитанский клуб не торопится делать ставку на украинца. Отмечается, что «Наполи» оценивает ситуацию на рынке, уделяя особое внимание ситуации в АПЛ. Артём же остается одним из кандидатов на переход в состояние чемпиона Италии.
Сообщалось, что Довбику был найден топовый вариант для трансфера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник вышел в стартовом составе в матче против «Парижа», но был заменен во втором тайме
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
майже кожну годину строчать "сенсаційні" новини про Довбика.