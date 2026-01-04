Есть подтверждение. Довбику нашли топовый вариант для трансфера

Итальянский журналист Чиро Венерато подтвердил информацию, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в зимнее трансферное окно может перейти в «Наполи».

«Прежде чем продать Лоренцо Лукку «Бенфике», «Наполи» сначала должен выкупить его контракт. В этом случае они будут заинтересованы в нападающем. Манни (спортивному директору «Наполи» – прим.) уже сделали предложение подписать Довбика», – сказал Венерато в эфире программы Sabato al 90 на канале Rai 2.

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл в составе «Ромы» 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.