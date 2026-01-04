Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
04 января 2026, 05:01 |
Есть подтверждение. Довбику нашли топовый вариант для трансфера

Украинский нападающий может перейти в Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Чиро Венерато подтвердил информацию, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в зимнее трансферное окно может перейти в «Наполи».

«Прежде чем продать Лоренцо Лукку «Бенфике», «Наполи» сначала должен выкупить его контракт. В этом случае они будут заинтересованы в нападающем. Манни (спортивному директору «Наполи» – прим.) уже сделали предложение подписать Довбика», – сказал Венерато в эфире программы Sabato al 90 на канале Rai 2.

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл в составе «Ромы» 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Артем Довбик Наполи Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
