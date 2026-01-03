«Мы это знаем». Фабрицио Романо анонсировал трансфер Довбика
Украинский форвард покинет Рому
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик должен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
«Мы знаем, что Довбик покидает «Рому». По крайней мере, «Рома» ищет решение в зимнее трансферное окно, но, похоже, между «Ромой» и «Наполи» нет никаких особенно жарких дискуссий по поводу обмена Довбика на Лоренцо Лукку», - сказал Романо на своем YouTube-канале.
В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее эксперт по трансферам назвал топ-клуб, куда может перейти Довбик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нонго, Стень и Вовченко могут покинуть расположение «Вереса» зимой
Чемпионат мира в США