ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский полузащитник Кривбасса покинул чемпионат Украины
Маттео Аморозо продолжит карьеру в чемпионате Молдовы, в составе «Зимбру» из Кишинева
Криворожский «Кривбасс» объявил о трансфере бразильского полузащитника Маттео Аморозо, который покинул Премьер-лигу и продолжит карьеру за пределами Украины.
Пресс-служба команды элитного дивизиона сообщила, что 23-летний футболист стал полноценным игроком молдавского «Зимбру», который занял второе место в основной сетке чемпионата и продолжит борьбу за титул:
«ФК «Кривбасс» достиг договоренности о полноценном переходе 23-летнего бразильского полузащитника в клуб из Кишинева. Криворожский клуб желает Маттео успехов в дальнейшей карьере».
Аморозо стал игроком «красно-белых» в июле 2024 года. В сезоне 2024/25 провел за «Кривбасс» 14 официальных матчей (УПЛ – 12, Кубок Украины – 1, Лига Европы – 1).
В июле 2025 футболист был арендован ФК «Зимбру» с опцией выкупа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Волынец продлил соглашение с житомирянами
Дубль Рафиньи и гол Левандовского принесли каталонцам победу над мадридским Реалом