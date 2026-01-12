ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский полузащитник Кривбасса покинул чемпионат Украины

Криворожский «Кривбасс» объявил о трансфере бразильского полузащитника Маттео Аморозо, который покинул Премьер-лигу и продолжит карьеру за пределами Украины.

Пресс-служба команды элитного дивизиона сообщила, что 23-летний футболист стал полноценным игроком молдавского «Зимбру», который занял второе место в основной сетке чемпионата и продолжит борьбу за титул:

«ФК «Кривбасс» достиг договоренности о полноценном переходе 23-летнего бразильского полузащитника в клуб из Кишинева. Криворожский клуб желает Маттео успехов в дальнейшей карьере».

Аморозо стал игроком «красно-белых» в июле 2024 года. В сезоне 2024/25 провел за «Кривбасс» 14 официальных матчей (УПЛ – 12, Кубок Украины – 1, Лига Европы – 1).

В июле 2025 футболист был арендован ФК «Зимбру» с опцией выкупа.