Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир Кубка Англии в XXI веке

Фрэнк Лэмпард является лучшим бомбардиром Кубка Англии в XXI веке.

В активе англичанина 27 забитых мячей.

Вторым в данном бомбардирском рейтинге идет Уэйн Руни (23), третьим – Джермейн Дефо (22).

Лучшими украинскими бомбардирами турнира являются Андрей Шевченко и Сергей Ребров, в активе которых по 3 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры Кубка Англии в XXI веке