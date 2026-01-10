Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир Кубка Англии в XXI веке
Кубок Англии
10 января 2026, 14:31 | Обновлено 10 января 2026, 14:32
Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир Кубка Англии в XXI веке

Кто еще входит в десятку данного бомбардирского рейтинга? Кто лидер среди украинцев?

Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир Кубка Англии в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард является лучшим бомбардиром Кубка Англии в XXI веке.

В активе англичанина 27 забитых мячей.

Вторым в данном бомбардирском рейтинге идет Уэйн Руни (23), третьим – Джермейн Дефо (22).

Лучшими украинскими бомбардирами турнира являются Андрей Шевченко и Сергей Ребров, в активе которых по 3 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры Кубка Англии в XXI веке

  • 27 – Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм Юнайтед, Челси)
  • 23 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, Дерби Каунти)
  • 22 – Джермейн Дефо (Борнмут, Вест Хэм Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур)
  • 20 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
  • 18 – Питер Крауч (КПР, Саутгемптон, Ливерпуль, Портсмут, Тоттенхэм Хотспур, Сток Сити)
  • 18 – Келечи Ихеаначо (Манчестер Сити, Лестер Сити)
  • 17 – Джермейн Бекфорд (Лидс Юнайтед, Эвертон, Лестер Сити, Хаддерсфилд, Болтон)
  • 17 – Гарри Кейн (Милуол, Тоттенхэм Хотспур)
  • 17 – Даррен Бент (Ипсвич Таун, Чарльтон Атлетик, Сандерленд, Астон Вилла, Фулхэм, Дерби Каунти)
  • 16 – Оливье Жиру (Арсенал, Челси)
Сергей Турчак
