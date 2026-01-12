Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал финальные матчи в тренерской карьере

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик еще никогда в своей тренерской карьере не проигрывал финальные матчи.

Беспроигрышная серия немецкого специалиста продолжилась в матче за Суперкубок Испании, где Барселона победила Реал со счетом 3:2.

Таким образом, теперь в активе Ханса-Дитера Флика 8 выигранных финалов во всех турнирах: 3 – с Барселоной и 5 – с Баварией.

Победная серия Ханса-Дитера Флика в финалах во всех турнирах (8)

2026, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2

2025, Кубок Испании, Барселона – Реал – 3:2

2025, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 5:2

2021, Клубный чемпионат мира, Бавария – Тигрес – 1:0

2020, Суперкубок Германии, Бавария – Боруссия Дортмунд – 3:2

2020, Суперкубок УЕФА, Бавария – Севилья – 2:1

2020, Лига чемпионов, Бавария – ПСЖ – 1:0

2020, Кубок Германии, Бавария – Байер – 4:2