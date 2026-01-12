Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 января 2026, 10:43
Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал финальные матчи в тренерской карьере

Беспроигрышная серия немецкого специалиста продолжилась в Суперкубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик еще никогда в своей тренерской карьере не проигрывал финальные матчи.

Беспроигрышная серия немецкого специалиста продолжилась в матче за Суперкубок Испании, где Барселона победила Реал со счетом 3:2.

Таким образом, теперь в активе Ханса-Дитера Флика 8 выигранных финалов во всех турнирах: 3 – с Барселоной и 5 – с Баварией.

Победная серия Ханса-Дитера Флика в финалах во всех турнирах (8)

  • 2026, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • 2025, Кубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • 2025, Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 5:2
  • 2021, Клубный чемпионат мира, Бавария – Тигрес – 1:0
  • 2020, Суперкубок Германии, Бавария – Боруссия Дортмунд – 3:2
  • 2020, Суперкубок УЕФА, Бавария – Севилья – 2:1
  • 2020, Лига чемпионов, Бавария – ПСЖ – 1:0
  • 2020, Кубок Германии, Бавария – Байер – 4:2
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
