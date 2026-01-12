Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?

Финал Суперкубка Испании 2026 состоялся 11 января в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе King Abdullah Sports City.

Барселона одержала победу над мадридским Реалом со счетом 3:2 в захватывающем Эль-Класико.

Каталонцы открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Рафиньи. Реал сравнял в добавленное время первого тайма великолепным голом Винисиуса Жуниора.

В конце первой половины Левандовски во второй раз вывел Барселону вперед. Реал Мадрид снова сравнял благодаря Гонсало Гарсии.

Во втором тайме решающий гол на 73-й минуте забил Рафинья, что принесло победу каталонцам в матче.

В компенсированное время Френки де Йонг получил прямую красную карточку, и Барселона завершила матч в меньшинстве, но все равно удержала победу.

Этот трофей стал 16-м Суперкубком Испании в истории Барселоны, что делает клуб историческим лидером этого турнира.

Трофеи клубов в Суперкубке Испании: Барселона (16), Реал Мадрид (13), Атлетик Бильбао, Депортиво (по 3), Атлетико Мадрид (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).

Суперкубок Испании. Финал, 11 января 2026

Барселона – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45 – Винисиус Жуниор, 45+1, Гонсало Гарсия, 52

Удаления: Френки де Йонг, 90+3

