Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?
Решающий матч турнира состоялся в саудовском городе Джидда
Финал Суперкубка Испании 2026 состоялся 11 января в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе King Abdullah Sports City.
Барселона одержала победу над мадридским Реалом со счетом 3:2 в захватывающем Эль-Класико.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Каталонцы открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Рафиньи. Реал сравнял в добавленное время первого тайма великолепным голом Винисиуса Жуниора.
В конце первой половины Левандовски во второй раз вывел Барселону вперед. Реал Мадрид снова сравнял благодаря Гонсало Гарсии.
Во втором тайме решающий гол на 73-й минуте забил Рафинья, что принесло победу каталонцам в матче.
В компенсированное время Френки де Йонг получил прямую красную карточку, и Барселона завершила матч в меньшинстве, но все равно удержала победу.
Этот трофей стал 16-м Суперкубком Испании в истории Барселоны, что делает клуб историческим лидером этого турнира.
Трофеи клубов в Суперкубке Испании: Барселона (16), Реал Мадрид (13), Атлетик Бильбао, Депортиво (по 3), Атлетико Мадрид (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).
Суперкубок Испании. Финал, 11 января 2026
Барселона – Реал Мадрид – 3:2
Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45 – Винисиус Жуниор, 45+1, Гонсало Гарсия, 52
Удаления: Френки де Йонг, 90+3
Сетка турнира четырех
Видеообзор матча
Все финалы Суперкубка Испании (в новом формате с 4 командами)
Достижения клубов в Суперкубке Испании
Фотогалерея: награждение Барселоны
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Волынец продлил соглашение с житомирянами
Тренер «Жироны» – об игре Владислава против «Осасуны»