Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?
Испания
12 января 2026, 06:57 | Обновлено 12 января 2026, 07:12
1045
0

Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?

Решающий матч турнира состоялся в саудовском городе Джидда

Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Суперкубка Испании 2026 состоялся 11 января в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе King Abdullah Sports City.

Барселона одержала победу над мадридским Реалом со счетом 3:2 в захватывающем Эль-Класико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонцы открыли счет на 36-й минуте благодаря голу Рафиньи. Реал сравнял в добавленное время первого тайма великолепным голом Винисиуса Жуниора.

В конце первой половины Левандовски во второй раз вывел Барселону вперед. Реал Мадрид снова сравнял благодаря Гонсало Гарсии.

Во втором тайме решающий гол на 73-й минуте забил Рафинья, что принесло победу каталонцам в матче.

В компенсированное время Френки де Йонг получил прямую красную карточку, и Барселона завершила матч в меньшинстве, но все равно удержала победу.

Этот трофей стал 16-м Суперкубком Испании в истории Барселоны, что делает клуб историческим лидером этого турнира.

Трофеи клубов в Суперкубке Испании: Барселона (16), Реал Мадрид (13), Атлетик Бильбао, Депортиво (по 3), Атлетико Мадрид (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).

Суперкубок Испании. Финал, 11 января 2026

Барселона – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45 – Винисиус Жуниор, 45+1, Гонсало Гарсия, 52

Удаления: Френки де Йонг, 90+3

Сетка турнира четырех

Видеообзор матча

Все финалы Суперкубка Испании (в новом формате с 4 командами)

Достижения клубов в Суперкубке Испании

Фотогалерея: награждение Барселоны

По теме:
Куртуа откровенно объяснил причины провала в финале Суперкубка
180 млн евро за звезду Реала: Ливерпуль готовит трансферный подрыв рынка
Барселона повторила победную серию десятилетней давности
Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона - Реал статистика статистические расклады трофеи выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
