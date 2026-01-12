Кейн догнал Холанда в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в сезоне
Теперь у обоих игроков по 20 забитых мячей
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн благодаря голу в ворота Вольфсбурга догнал норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26.
Теперь в активе обоих футболистов по 20 забитых мячей. На 2 меньше имеет французский нападающий Реала Килиан Мбаппе (18).
Отметим, что Холанд и Мбаппе не могли в эти выходные улучшить свое бомбардирское достижение, поскольку Манчестер Сити играл матч Кубка Англии, а Реал – Суперкубка Испании.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 20 – Гарри Кейн (Бавария)
- 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 11 – Ферран Торрес (Барселона)
- 11 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
- 10 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 10 – Антуан Семеньо (Борнмут)
