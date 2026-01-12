Кейн догнал Холанда в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в сезоне

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн благодаря голу в ворота Вольфсбурга догнал норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26.

Теперь в активе обоих футболистов по 20 забитых мячей. На 2 меньше имеет французский нападающий Реала Килиан Мбаппе (18).

Отметим, что Холанд и Мбаппе не могли в эти выходные улучшить свое бомбардирское достижение, поскольку Манчестер Сити играл матч Кубка Англии, а Реал – Суперкубка Испании.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26