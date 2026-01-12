Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кейн догнал Холанда в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в сезоне
12 января 2026, 10:22
Теперь у обоих игроков по 20 забитых мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн благодаря голу в ворота Вольфсбурга догнал норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26.

Теперь в активе обоих футболистов по 20 забитых мячей. На 2 меньше имеет французский нападающий Реала Килиан Мбаппе (18).

Отметим, что Холанд и Мбаппе не могли в эти выходные улучшить свое бомбардирское достижение, поскольку Манчестер Сити играл матч Кубка Англии, а Реал – Суперкубка Испании.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 20 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 11 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 11 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • 10 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 10 – Антуан Семеньо (Борнмут)
По теме:
Бавария – Вольфсбург – 8:1. Контент 18+ на Альянц Арене. Видео голов, обзор
Барселона приблизилась к Реалу по количеству побед в классико
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
статистика лучший бомбардир бомбардиры Гарри Кейн Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Игор Тиаго Мейсон Гринвуд Ферран Торрес Ведат Мурики Хоакин Паничелли Антуан Семеньо Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
