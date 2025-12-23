Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Почему звезды Премьер-лиги тратят 35 000 евро на охранных собак
Другие новости
23 декабря 2025, 15:43 | Обновлено 23 декабря 2025, 15:45
843
2

ВИДЕО. Почему звезды Премьер-лиги тратят 35 000 евро на охранных собак

Когда сигнализации уже не спасают

23 декабря 2025, 15:43 | Обновлено 23 декабря 2025, 15:45
843
2 Comments
ВИДЕО. Почему звезды Премьер-лиги тратят 35 000 евро на охранных собак
Instagram. Маркус Рэшфорд

В Премьер-лиге уже недостаточно сигнализаций, камер и частной охраны. Все больше звезд английского футбола делают ставку на элитных охранных собак – высокотренированных животных, стоимость которых может превышать 40 000 евро. Причина – участившиеся грабежи, нападения и прямые угрозы.

Последним к этому шагу прибег Александер Исак, оказавшийся под колоссальным давлением в Англии и столкнувшийся даже с угрозами смерти. Это не прихоть, а вынужденная мера. Для многих футболистов переломным моментом стал 2016 год, когда Энди Кэрролл подвергся вооруженному нападению у себя дома. После этого он приобрел двух кане корсо у компании Chaperone K9 за сумму около 35 000 евро.

Подобные случаи не редкость. В 2019 году Сеад Колашинац и Месут Озил были атакованы среди бела дня на улице. В 2020-м Эшли Коул пережил ночное ограбление, во время которого его связали и угрожали на глазах у семьи. Тогда же Деле Алли пострадал при нападении на дом, лишившись украшений на 400 000 евро. Робина Ольсена разбудили грабители с мачете, а дом Карло Анчелотти был ограблен, когда его дочери пришлось столкнуться с преступниками в одиночку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Все это привело к тому, что десятки игроков Премьер-лиги обзавелись охранными собаками. Среди них — Джон Терри, Рио Фердинанд, Поль Погба, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Кайл Уокер и многие другие. Тайрон Мингз недавно приобрел уже третьего такого пса.

По словам Ричарда Осборна, сооснователя Chaperone K9, элитные футболисты особенно уязвимы из-за публичности и предсказуемого графика. Охранные собаки обеспечивают постоянную и персональную защиту, которую не может дать техника. Их присутствие часто само по себе отпугивает злоумышленников, а обучение длится более года и сопровождается постоянным контролем.

Собаки способны действовать как по команде, так и автономно – в том числе в ситуациях, когда хозяев нет дома. Компания продолжает сопровождение и после передачи животного, выстраивая долгосрочные отношения с клиентами.

Показательным стал случай с партнершей Лукаса Эрнандеса, когда семейный пес предотвратил попытку ограбления во время матча Лиги чемпионов. А ситуация с Исаком лишь подтвердила: в условиях растущей угрозы охранные собаки становятся для звезд Премьер-лиги не роскошью, а необходимостью.

По теме:
ФОТО. Ярослава Магучих растрогала сеть семейными снимками с сестрой
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
видео lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Футбол | 22 декабря 2025, 23:29 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат

Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Футбол | 23 декабря 2025, 16:16 0
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS

Рассказываем о влиянии чемпиона мира на клуб Бекхэма и заокеанскую лигу

ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Футбол | 23.12.2025, 10:42
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23.12.2025, 07:00
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.12.2025, 09:17
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Пістолет з глушником і ніякі собаки не допоможуть ! Можуть покласти всіх разом з господарями тим більше коли йдуть на грабіж то готуються заздалегідь! А те що зажерлись з зарплатами - то правда!
Ответить
0
OKs100
Проблема не в ворах, а в том, что футболистам слишком много платят и они живут как мажоры уже в 20 лет. Лучший способ решить проблему, это сократить зарплаты футболистам с 10 миллионов в год до 60-80 тысяч. 
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Перуджа и Плотницкий – победители Клубного чемпионата мира по волейболу
Перуджа и Плотницкий – победители Клубного чемпионата мира по волейболу
22.12.2025, 01:22
Волейбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 6
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем