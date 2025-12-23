ВИДЕО. Почему звезды Премьер-лиги тратят 35 000 евро на охранных собак

В Премьер-лиге уже недостаточно сигнализаций, камер и частной охраны. Все больше звезд английского футбола делают ставку на элитных охранных собак – высокотренированных животных, стоимость которых может превышать 40 000 евро. Причина – участившиеся грабежи, нападения и прямые угрозы.

Последним к этому шагу прибег Александер Исак, оказавшийся под колоссальным давлением в Англии и столкнувшийся даже с угрозами смерти. Это не прихоть, а вынужденная мера. Для многих футболистов переломным моментом стал 2016 год, когда Энди Кэрролл подвергся вооруженному нападению у себя дома. После этого он приобрел двух кане корсо у компании Chaperone K9 за сумму около 35 000 евро.

Подобные случаи не редкость. В 2019 году Сеад Колашинац и Месут Озил были атакованы среди бела дня на улице. В 2020-м Эшли Коул пережил ночное ограбление, во время которого его связали и угрожали на глазах у семьи. Тогда же Деле Алли пострадал при нападении на дом, лишившись украшений на 400 000 евро. Робина Ольсена разбудили грабители с мачете, а дом Карло Анчелотти был ограблен, когда его дочери пришлось столкнуться с преступниками в одиночку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Все это привело к тому, что десятки игроков Премьер-лиги обзавелись охранными собаками. Среди них — Джон Терри, Рио Фердинанд, Поль Погба, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Кайл Уокер и многие другие. Тайрон Мингз недавно приобрел уже третьего такого пса.

По словам Ричарда Осборна, сооснователя Chaperone K9, элитные футболисты особенно уязвимы из-за публичности и предсказуемого графика. Охранные собаки обеспечивают постоянную и персональную защиту, которую не может дать техника. Их присутствие часто само по себе отпугивает злоумышленников, а обучение длится более года и сопровождается постоянным контролем.

Собаки способны действовать как по команде, так и автономно – в том числе в ситуациях, когда хозяев нет дома. Компания продолжает сопровождение и после передачи животного, выстраивая долгосрочные отношения с клиентами.

Показательным стал случай с партнершей Лукаса Эрнандеса, когда семейный пес предотвратил попытку ограбления во время матча Лиги чемпионов. А ситуация с Исаком лишь подтвердила: в условиях растущей угрозы охранные собаки становятся для звезд Премьер-лиги не роскошью, а необходимостью.