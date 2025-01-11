ВИДЕО. Как 7-я и 20-я ракетки в трех сетах определили чемпионку в Аделаиде

11 января состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В решающем поединке на корт вышли американские теннисистки Джессика Пегула (США, WTA 7) и Мэдисон Киз (США, WTA 20). Победу в трех сетах одержала Киз за 1 час и 40 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Мэдисон Киз (США) – 3:6, 6:4, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Киз выиграла второй очный поединок.

Киз завоевала девятый трофей в карьере и в новом обновлении рейтинга вернется на 14-ю позицию. Победа над Пегулой стала для нее 30-й над представительницами топ-10 рейтинга WTA.

Следующим турниром для Джессики и Мэдисон будет Australian Open 2025. Пегула на старте сыграет против Майи Джойнт, а Мэдисон встретится с Энн Ли.