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  4. ВИДЕО. Как 7-я и 20-я ракетки в трех сетах определили чемпионку в Аделаиде
WTA
11 января 2025, 15:31 |
148
0

ВИДЕО. Как 7-я и 20-я ракетки в трех сетах определили чемпионку в Аделаиде

Мэдисон Киз переиграла Джессику Пегулу в трех сетах

11 января 2025, 15:31 |
148
0
ВИДЕО. Как 7-я и 20-я ракетки в трех сетах определили чемпионку в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз и Джессика Пегула

11 января состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В решающем поединке на корт вышли американские теннисистки Джессика Пегула (США, WTA 7) и Мэдисон Киз (США, WTA 20). Победу в трех сетах одержала Киз за 1 час и 40 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – Мэдисон Киз (США) – 3:6, 6:4, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Киз выиграла второй очный поединок.

Киз завоевала девятый трофей в карьере и в новом обновлении рейтинга вернется на 14-ю позицию. Победа над Пегулой стала для нее 30-й над представительницами топ-10 рейтинга WTA.

Следующим турниром для Джессики и Мэдисон будет Australian Open 2025. Пегула на старте сыграет против Майи Джойнт, а Мэдисон встретится с Энн Ли.

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Джессика Пегула Мэдисон Киз WTA Аделаида видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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