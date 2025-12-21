Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Владислав Копотун принес ничью «Алькоркону»
25-летний украинский форвард Владислав Копотун отметился забитым мячом за клуб «Алькоркон» в чемпионате Испании.
Владислав вышел в стартовом составе команды на домашний матч против «Ибицы» в 17-м туре Примеры RFEF.
После обмена голами гости вышли вперед перед 90-й минутой, вынудив «Алькоркон» идти в паническую атаку.
Украинский нападающий уже в компенсированное время воспользовался разрезающей передачей партнера и перебросил голкипера, установив ничейный результат в поединке – 2:2.
Примера RFEF. Группа 2
17-й тур, 21 декабря
«Алькоркон» – «Ибица» – 2:2
Голы: Апарисио, 61 (пен.), Копотун, 90+5 – Альберт, 20, Эль-Фтуи, 87
Видеообзор матча:
