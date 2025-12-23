Провал Динамо, ход ЛНЗ, Проспер и Кривбасс

14 декабря чемпионат Украины отправился на заслуженный отдых: на зимние каникулы. Сезон УПЛ возобновится аж в конце февраля. До тех пор главенствующими на наших футбольных широтах будут контрольные матчи, переходы, отставки и слухи. Ну, всему свое время. Хотя прямо сейчас – отличное, практически идеальное время для подведения итогов. Итогов сыгранного, выигранного и проигранного.

Мы не могли упустить эту возможность – подвести итоги. Посему предлагаем вашему вниманию первую часть сезона чемпионата Украины – в цифрах, эмоциях, словах, впечатлениях. В общем, выжимки и выводы из былого. Наиболее значимые, наиболее памятные на наш взгляд.

Главный вывод – зимнее чемпионство ЛНЗ

В пассиве черкасской команды на данный момент – лишь три поражения. Возможно, приставка «лишь» в данном случае и не очень уместна, ведь у «Шахтера», имеющего одинаковое количество очков с подопечными Виталия Пономарева, в пассиве одна неудача. Вот в этом случае более уместно говорить «лишь». Но дело в том, что при трех поражениях в активе ЛНЗ аж 11 побед. Таким количеством викторий в первой части нынешнего сезона не может похвастаться никто другой. И, вместе с тем, к пятому туру в пассиве черкасчан уже было два поражения. И одно из них – крупный влет одной из худших команд сезона – «Александрии» (1:4). Вряд ли после того, пятого тура кто-то всерьез мог спрогнозировать, что ЛНЗ после 16 тура будет лидировать в УПЛ.

Однако в восьмом туре случилось почти непостижимое: ЛНЗ на выезде разнес под орех «Шахтер». И с тех пор черкасская команда медленно, но уверенно начала расчищать на Олимпе место под себя.

После того памятного поединка «фиолетовые» лишь раз оплошали – в матче против «Карпат» (поражение 0:1). Однако туром позже было бито «Динамо», после чего стало ясно, что ЛНЗ – это, как минимум, не локальная выскочка. Это очень серьезный претендент на медали.

За счет чего же случился такой прорыв черкасской команды? Ну, начнем с того, что по отечественным меркам ЛНЗ нельзя назвать низкобюджетным коллективом. Деньги там есть. И игроки добротные есть. И минувшая летняя трансферная кампания была проведена очень квалифицированно. К этому всему осталось «подтянуть» не только квалифицированного (ведь Григорчук был сто раз профи), но и такого тренера, который придется ко «двору», который окажется менее прямолинейным, нежели его предшественник, и в то же время более заточен и на черновую работу, и на работу с молодежью.

Как оказалось, с бывшим тренером «Руха» ЛНЗ попал в яблочко. Пономарев сумел достаточно оперативно стабилизировать состав, четко наладить игру в обороне. Именно от надежной обороны плясал ЛНЗ в большинстве поединков сезона. Плюс – ставка на быстроногих игроков атаки, а первую очередь Проспера и Ассинора, и сказка превратилась в реальность. Да, «медалей после первой части сезона не дают», - как веско отметил наставник «фиолетовых». Но есть устойчивое убеждение, что на финише сезона ЛНЗ все равно будет с медалями. Даже несмотря на потерю Проспера.

Главное разочарование: провал Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Ну, тут двух мнений быть не может. Действующий чемпион на промежуточном финише оказался лишь на четвертой позиции в таблице. И эта позиция может быть еще ниже, если УАФ таки постановит «Металлисту 1925» и «Вересу» доиграть не доигранный матч, и в том матче харьковчане возьмут верх.

Почему же случился с «бело-синими» такой очевидный провал, такой очевидный регресс? Однозначно на этот вопрос и не ответишь. До пятого тура все было превосходно: команда Александра Шовковского лидировала, имея максимум. Но дальше начался спад. Пять ничьих подряд. Целых пять! В некоторых из этих ничейных матчей динамовцам откровенно не повезло, в некоторых они провалили концовку, в некоторых они справедливо могли сетовать на судейство, но факт остался фактом: команда заметно просела. И, что более очевидно, после отличного минувшего сезона Шовковский начал терять раздевалку, и почти публичный конфликт с Ярмоленко – яркое тому подтверждение.

Тем не менее, после ничейного синдрома «Динамо» разгромило «Кривбасс» - тогдашнего лидера. Казалось, что дела идут на поправку. Но это только казалось. Далее киевляне проиграли в «класичном», затем – ЛНЗ, потом «Колосу», потом провались в Лиге конференций, следствием чего стала отставка Шовковского и всего его тренерского штаба.

Вполне возможно, что отставка СаШо – запоздалая, ибо уже после пятого-шестого тура было видно, что и с Шовковским что-то не так, и с его подопечными. Потерялась химия, как модно говорить.

Но после отставки Шовковского «Динамо» не стало играть лучше. При исполняющем обязанности наставника Игоре Костюке «бело-синие» проиграли «Полтаве». Да и, по сути, новый тренер ничем новым не запомнился. Ну, разве что, пытался омолодить состав. Но как-то неуверенно пытался, какими-то половинчатыми были его решения. Собственно, как и все «Динамо» образца осени-2025.

Лучший матч: Шахтер – ЛНЗ (1:4), Динамо – Кривбасс (4:0)

Весьма сложно выбрать самый-самый поединок, хотя, с другой стороны, выбор не так уж и велик. Посовещавшись между собой, мы выбрали, точнее, выделили из общего фона, два поединка. Это разгром «Шахтера» в номинально домашней игре ЛНЗ и разгром динамовцами «Кривбасса».

Подопечные Арды Турана весьма академично начали игру против оппонента. Дескать, не мытьем, так катанием, но своего добьемся. То есть, если и не быстрыми атаками, и еще более быстрым продвижением мяча, то хотя бы за счет территориального преимущества и владения, пускай и холостого, этим самым мячом. Да фиг там! Уже с первых минут игры «фиолетовые» смело шли в атаку и запрессинговали соперника. К такой наглой манере игры «оранжево-черные» оказались банально не готовы, а их наставник за всю игру так и не сумел найти план «Б». Проспер в той встрече затерроризировал оборону «горняков». Именно оттуда растут ноги у перехода этого футболиста в «Шахтер». Ну и именно с этого матча растут ноги у лидерства ЛНЗ в чемпионате.

Динамовцы играли с «Кривбассом» после пяти подряд ничейных осечек, тогда как «Кривбасс» на то время возглавлял таблицу. Такими мотивированными, собранными и по-спортивному злыми динамовцы в нынешнем сезоне еще не были, как в той игре. И уже не будут до зимних каникул. Впервые «бело-синие» без провалов отыграли матч, как говорят в подобным случаях, от звонка до звонка. И у неплохой команды ван Леувена просто не оказалось шансов. Ни единого. А ветеран Ярмола в качестве единственного форварда – шик и блеск.

Лучший гол: из матча Кривбасса и Кудровки

В данном случае определить лучшее взятие ворот еще сложнее, нежели определить лучший поединок. Но мы все же попытались. И вот что из этого вышло. В нынешнем сезоне было много красивых голов. И после чумных штрафных ударов – Демченко из «Эпицентра» в игре против «Полтавы», и после блестящих индивидуальных действий – Элиас в матче против «Эпицентра», и прочее, и прочее, но вот гол «Кудровки» в ворота «Кривбасса» – это, на наш взгляд, действительно нечто.

То был удар с центра поля, во время розыгрыша мяча после пропущенного гола. «Кудровка» безоговорочно проигрывала 0:3, до конца матча – пару минут, и Думанюк то ли от досады, то ли от безысходности зарядил с центра поля по воротам. Зарядил там, что мяч перелетел полполя и угодил в перекладину, а затем – в голову голкипера Кемкина, и уже от его головы – в сетку ворот. В нашем чемпионате давно не забивали подобных мячей.

Главная сенсация: поражение Динамо от Полтавы

ФК Полтава

С одной стороны, чемпион страны, к тому же выступающий в родных стенах, к тому же накануне игры сменивший Шовковского на Костюка, что должно было мотивировать действующего чемпиона. С противоположной стороны – абсолютно худшая практически по всем игровым и неигровым показателям «Полтава», невесть как оказавшаяся в элитном дивизионе. И вот эта абсолютно худшая команда сезона загнала действующего чемпиона за Троещину. После игры Костюк признал закономерность победы гостей. Мол, они оказались физически более готовыми, а «мы сегодня не готовы к такой борьбе».

Главное открытие: Кривбасс и Проспер

После ухода из криворожской команды Юрия Вернидуба и многих игроков, делавших погоду в команде, а также после смены «вектора» развития – из украинского на латиноамериканский, было подозрение, что «Кривбасс» в новом сезоне посыплется.

ФК Кривбасс

Это подозрение усилилось еще и потому, что команду возглавил небезызвестный Патрик ван Леувен, который на двух предыдущих рабочих местах провалился (в «Шахтере» и в «Металлисте 1925»). Однако нидерландскому специалисту удалось снова войти в ту же воду. Под его руководством явился фактически новый «Кривбасс» - острый, интересный и амбициозный. Какое-то время «Кривбасс» даже возглавлял пелотон, а на зимние каникулы коллектив ван Леувена уходит на высоком пятом месте. Респект.

«Шахтер» накупил очередных дорогих и безумно перспективных бразильцев, но по-настоящему зажег в первой части сезона вингер ЛНЗ Проспер. Нынешним летом нигерийский атакующий полузащитник был куплен черкасским клубом у португальской «Визелы» за 700 тысяч евро, а нынешней зимой продан «Шахтеру» за 4,4 млн евро. Отличный показатель и работы скаутов черкасского клуба, и работы самого Проспера в УПЛ. «Для Проспера предел – только небо. Если продолжит в этом же духе, то я не знаю, где он окажется после двух-трех лет», - вот так охарактеризовал уже бывшего одноклубника Ассинор. Охарактеризовал еще до перехода в «Шахтер». Ну, доля истины в этих словах есть: Проспер почти в одиночку порвал «горняков». Будем посмотреть, что будет дальше.

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Главный парадокс: Карпаты и Рух

После возвращения «зелено-белого» клуба в УПЛ именно он стал себя позиционировать главным клубом Львова, в то время как «желто-черный» львовский клуб оказался в загоне. Более того, в минувшем году было объявлено о слиянии «Карпат» и «Руха». Точнее, о поглощении «главным» львовским клубом «неглавного».

Объявление то оказалось по факту пустым трепом, но, тем не менее, лучшие игроки «Руха» оказались в «Карпатах». И еще в некоторых командах. Например, в ЛНЗ, где оказался и бывший тренер «руховцев» Пономарев. Именно «Руху» прогнозировали борьбу за сохранение прописки, тогда как «Карпатам» с их прогрессивным тренером Владиславом Лупашко – борьбу за зону еврокубков.

Но на поверку все оказалось иначе. На промежуточном финише обе львовские команды оказались с одинаковым багажом набранных очков. И если «Рух» такому положению вещей может только радоваться, точнее, злорадствовать, то вот «Карпатам» не до смеха. Скорее всего, у «зелено-белых» вскоре появится новый тренер.

Главный регресс: Александрия

Сложно было ожидать, что, добыв историческое второе место в чемпионате, «Александрия» сможет удержать столь высокую планку. Не смогла. И на это нашлись объективные причины: массовый отток игроков. И всего тренерского штаба, который перекочевал в «Полесье». Нынешняя «Александрия» - это уже совсем не та команда, блиставшая в минувшем сезоне. От той блиставшей команды остались, разве что, Цара с Булецой, да тень Ковальца. А малоизвестный тренер Нестеренко по вполне объективным причинам не смог стать «новым Ротанем».

Тем не менее, такое очевидное падение все еще действующего вице-чемпиона страны – на предпоследнее место в таблице – вряд ли можно было ожидать. Но падение случилось. И не факт, что «горожане» смогут выбраться из этой ямы.

Главный вопрос: что есть нынешний Шахтер?

ФК Шахтер

После угрюмого и невнятного минувшего сезона Марино Пушич прогнозировано покинул «Шахтер». Ему на смену пришел тоже молодой, но вроде бы в разы более амбициозный Арда Туран. «Как Диего Симеоне в обороне, и как Луис Энрике в атаке», – вот клеймо, которое намертво приклеилось к турецкому специалисту с первых дней его работы в «Шахтере».

И вот теперь, по прошествии почти полугода работы Турана с донецкой командой, все еще нельзя сформулировать, каким именно является этот тренер, и угадал ли «Шахтер», пригласив его к себе.

Туран должен был форсировать подготовку к сезону, ибо его новой команде пришлось первой из УПЛ вступать в борьбу на евроарене. Туран блестяще справился с форсированием формы своих подопечных, однако далее начался спад. Следствием чего стал вылет из квалификации Лиги Европы. И вылет из Кубка Украины.

По финансовым возможностям «Шахтер» – безоговорочный лидер нашего чемпионата, и уже конкретно под Турана покупались новые игроки. Но вот пока что ни Арда Туран, ни его команда не оставляют ощущения фаворитов, гегемонов нынешнего сезона. Ни в самом слабом еврокубке, ни на внутренней арене. То, как команду Турана разобрал на запчасти Пономарев со своим ЛНЗ – весьма показательно. Однако не только Пономареву проиграл свою тренерскую дуэль турецкий тренер. Ван Леувену он ее проиграл, и Бартуловичу, да и Ротаню с Лупашко. В общем, пока что непонятно, что из себя представляет этот специалист. И этот «Шахтер». Весной наверняка узнаем.