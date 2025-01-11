Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте
WTA
11 января 2025, 06:49 |
222
0

Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте

Маккартни Кесслер переиграла Элизе Мертенс в трех сетах в финале соревнований

11 января 2025, 06:49 |
222
0
Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

11 января на хардовом турнире WTA 250 в Окленде состоялся финальный матч.

Американка Маккартни Кесслер (WTA 67) в трех сетах переиграла вторую сеяную и экс-13-ю ракетку мира Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 34) за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Хобарт. Хард. Финал

Маккартни Кесслер (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 6:4, 3:6, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Отметим, что в четвертьфинале соревнований Маккартни переиграла украинку Даяну Ястремскую.

Кесслер выиграла второй трофей проведя второй финал на уровне WTA. В 2024 она стала чемпионкой на соревнованиях в Кливленде. В обновленном рейтинге 25-летняя представительница США дебютирует в топ-50, поднявшись на 46-ю позицию.

Следующим турниром для Кесслер и Мертенс будет Australian Open. В 1-м раунде Маккартни сыграет против Чжан Шуай, а Элизе встретится с Викторией Голубич.

По теме:
Обидчица Ястремской вышла в финал в Хобарте и сыграет с экс-12-й ракеткой
Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте
Матч упущенных возможностей. Ястремская не сумела выйти в полуфинал Хобарта
Маккартни Кесслер Элизе Мертенс WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Футбол | 10 января 2025, 08:48 0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»

Наставник «Ромы» рассказал о будущем Лоренцо Пеллегрини

Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ…
Футбол | 11 января 2025, 07:15 5
Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ…
Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ…

Бразильский вингер был успешен в Нидерландах, Португалии, а сейчас начинает покорять Италию

Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
Теннис | 11.01.2025, 07:19
Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10.01.2025, 07:47
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
09.01.2025, 10:40 2
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 429
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 6
Футбол
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем