Экс-13-й ракетке повесили баранку. Определена чемпионка турнира в Хобарте

11 января на хардовом турнире WTA 250 в Окленде состоялся финальный матч.

Американка Маккартни Кесслер (WTA 67) в трех сетах переиграла вторую сеяную и экс-13-ю ракетку мира Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 34) за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Хобарт. Хард. Финал

Маккартни Кесслер (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 6:4, 3:6, 6:0

Это была первая встреча соперниц. Отметим, что в четвертьфинале соревнований Маккартни переиграла украинку Даяну Ястремскую.

Кесслер выиграла второй трофей проведя второй финал на уровне WTA. В 2024 она стала чемпионкой на соревнованиях в Кливленде. В обновленном рейтинге 25-летняя представительница США дебютирует в топ-50, поднявшись на 46-ю позицию.

Следующим турниром для Кесслер и Мертенс будет Australian Open. В 1-м раунде Маккартни сыграет против Чжан Шуай, а Элизе встретится с Викторией Голубич.