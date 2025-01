Матч упущенных возможностей. Ястремская не сумела выйти в полуфинал Хобарта

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 3-м раунде украинка в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер (США, WTA 67) за 1 час и 35 минуты.

WTA 250 Хобарт. Хард. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Маккартни Кесслер (США) – 5:7, 4:6

В первой партии украинка побеждала 3:1, но сразу же отдала преимущество и Кесслер повела с брейком 4:3. Даяна вернулась, сделала счет 5:4, но снова проиграла 3 гейма подряд. Второй сет также начинался многообещающее для Ястремской. Но с 3:0 украинка отдала на 3:5.

Это была вторая встреча соперниц. Кесслер взяла реванш за поражение в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже в 2023 году.

Ястремская впервые с Australian Open 2024 сыграла на стадии 1/4 финала на уровне Тура. Кесслер в полуфинале выйдет на корт против 6-й сеяной Элины Аванесян (Армения, WTA 44).

Ястремская в Хобарте успела переиграть Кэти Волынец и Энн Ли. Кесслер, помимо Даяны, сумела пройти Ребекку Шрамкову и Марию Лурдес Карле.

Фотогалерея матча Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер

MCCARTNEY’S MOMENT 💫@mccartneyk_ defeats the no.1 seed to reach the semifinals of #HobartTennis pic.twitter.com/EuYiHu4nGE