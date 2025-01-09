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  4. С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
Australian Open
09 января 2025, 06:00 | Обновлено 09 января 2025, 06:37
1710
2

С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025

В ночь на 9 января состоялась жеребьевка основной сетки австралийского мейджора

09 января 2025, 06:00 | Обновлено 09 января 2025, 06:37
1710
2
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 9 января состоялась церемония жеребьевки женской основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.

В основе Australian Open выступят шесть представительниц Украины: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 30), Даяна Ястремская (WTA 33), Ангелина Калинина (WTA 48), Юлия Стародубцева (WTA 100) и Дарья Снигур (WTA 169).

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Костюк, которая посеяна под 17-м номером, на старте сыграет с теннисисткой из квалификации или лаки-лузера. В 1/32 финала Марта может встретиться с Юле Нимайер (Германия, WTA 92) либо еще одной квалифаершой / лаки-лузером.

Свитолина с 28-м номером посева в первом раунде проведет поединок против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 72). Далее в потенциальных соперницах Элины либо Кэролайн Доулхайд (США, WTA 82), либо теннисистка из квалификации / лаки-лузер.

Ястремская (32-я сеяная) в 1/64 финала поборется с Майяр Шериф (Египет, WTA 65). Во 2-м раунде у Даяны возможна или Данка Ковинич (Черногория, WTA 1293), или Лул Сан (Новая Зеландия, WTA 43).

Калинина в стартовой игре выйдет на корт против Онс Жабер (Тунис, WTA 40). В 1/32 финала Ангелина может встретится с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия, WTA 61) – Мария Саккари (Греция, WTA 32).

Стародубцева получила первой соперницей Лейлу Фернандес (Канада, WTA 31) с 30-м номером посева. Далее у Юлии возможна победительница противостояния Кристина Букша (Испания, WTA 101) – Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).

Снигур узнает стартовую оппонентку позже, поскольку только сегодня преодолела сито квалификации.

Australian Open 2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартует основная сетка турнира.

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Australian Open 2025 жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Дарья Снигур выбор редакции Сорана Кырстя Майяр Шериф Онс Жабер Лейла Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Нормальний жереб , можна грати зо всіма.Хай щастить українкам!
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+1
Олександр Науменко
Всім буде важко.
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-2
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