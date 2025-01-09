С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025

В ночь на 9 января состоялась церемония жеребьевки женской основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025.

В основе Australian Open выступят шесть представительниц Украины: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 30), Даяна Ястремская (WTA 33), Ангелина Калинина (WTA 48), Юлия Стародубцева (WTA 100) и Дарья Снигур (WTA 169).

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Костюк, которая посеяна под 17-м номером, на старте сыграет с теннисисткой из квалификации или лаки-лузера. В 1/32 финала Марта может встретиться с Юле Нимайер (Германия, WTA 92) либо еще одной квалифаершой / лаки-лузером.

Свитолина с 28-м номером посева в первом раунде проведет поединок против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 72). Далее в потенциальных соперницах Элины либо Кэролайн Доулхайд (США, WTA 82), либо теннисистка из квалификации / лаки-лузер.

Ястремская (32-я сеяная) в 1/64 финала поборется с Майяр Шериф (Египет, WTA 65). Во 2-м раунде у Даяны возможна или Данка Ковинич (Черногория, WTA 1293), или Лул Сан (Новая Зеландия, WTA 43).

Калинина в стартовой игре выйдет на корт против Онс Жабер (Тунис, WTA 40). В 1/32 финала Ангелина может встретится с победительницей матча Камила Осорио (Колумбия, WTA 61) – Мария Саккари (Греция, WTA 32).

Стародубцева получила первой соперницей Лейлу Фернандес (Канада, WTA 31) с 30-м номером посева. Далее у Юлии возможна победительница противостояния Кристина Букша (Испания, WTA 101) – Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).

Снигур узнает стартовую оппонентку позже, поскольку только сегодня преодолела сито квалификации.

Australian Open 2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартует основная сетка турнира.