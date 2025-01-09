Шестая украинка. Снигур пробилась в основную сетку Australian Open 2025
Дарья выиграла у Ребеки Масаровой в финале квалификации австралийского мейджора
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025!
В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 144) за 1 час и 25 минут.
Australian Open 2025. Квалификация. 3-й раунд
Дарья Снигур (Украина) [30] – Ребека Масарова (Швейцария) – 7:5, 6:2
Это была вторая встреча соперниц. Дарья взяла реванш у Ребеки за поражение во 2-м раунде АО-2022.
Снигур стала шестой украинкой, которая сыграет в основе Australian Open 2025. Помимо Дарьи, на мейджоре также выступят Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Дарья пятый раз в карьере выступила в квалификации Australian Open. В 2021 проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах она не сумела преодолеть 2-й раунд отбора, а в 2024-м впервые вышла в основу и в 1/64 финала уступила Алише Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 12 матчей: 9 побед и 4 поражения.
Снигур в четвертый раз в карьере выступит в основной сетки турнира Grang Slam. Ранее Дарья выступала в основе US Open 2022, Australian Open 2024 и Уимблдона-2024.
Результат Снигур в квалификации Australian Open 2025:
- Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (WTA 170) – 3:6, 7:5, 6:3
- 6:3, 1:0, RET., Палицова Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Барбора Палицова (WTA 179) –
- Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Ребека Масарова (WTA 144) – 7:5, 6:2
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