Шестая украинка. Снигур пробилась в основную сетку Australian Open 2025

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025!

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 144) за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 3-й раунд

Дарья Снигур (Украина) [30] – Ребека Масарова (Швейцария) – 7:5, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Дарья взяла реванш у Ребеки за поражение во 2-м раунде АО-2022.

Снигур стала шестой украинкой, которая сыграет в основе Australian Open 2025. Помимо Дарьи, на мейджоре также выступят Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Дарья пятый раз в карьере выступила в квалификации Australian Open. В 2021 проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах она не сумела преодолеть 2-й раунд отбора, а в 2024-м впервые вышла в основу и в 1/64 финала уступила Алише Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 12 матчей: 9 побед и 4 поражения.

Снигур в четвертый раз в карьере выступит в основной сетки турнира Grang Slam. Ранее Дарья выступала в основе US Open 2022, Australian Open 2024 и Уимблдона-2024.

Результат Снигур в квалификации Australian Open 2025: