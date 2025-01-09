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Australian Open
09 января 2025, 03:35 | Обновлено 09 января 2025, 03:43
343
3

Шестая украинка. Снигур пробилась в основную сетку Australian Open 2025

Дарья выиграла у Ребеки Масаровой в финале квалификации австралийского мейджора

09 января 2025, 03:35 | Обновлено 09 января 2025, 03:43
343
3
Шестая украинка. Снигур пробилась в основную сетку Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025!

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла Ребеку Масарову (Швейцария, WTA 144) за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 3-й раунд

Дарья Снигур (Украина) [30] – Ребека Масарова (Швейцария) – 7:5, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Дарья взяла реванш у Ребеки за поражение во 2-м раунде АО-2022.

Снигур стала шестой украинкой, которая сыграет в основе Australian Open 2025. Помимо Дарьи, на мейджоре также выступят Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Дарья пятый раз в карьере выступила в квалификации Australian Open. В 2021 проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах она не сумела преодолеть 2-й раунд отбора, а в 2024-м впервые вышла в основу и в 1/64 финала уступила Алише Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 12 матчей: 9 побед и 4 поражения.

Снигур в четвертый раз в карьере выступит в основной сетки турнира Grang Slam. Ранее Дарья выступала в основе US Open 2022, Australian Open 2024 и Уимблдона-2024.

Результат Снигур в квалификации Australian Open 2025:

  • Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (WTA 170) – 3:6, 7:5, 6:3
  • Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Барбора Палицова (WTA 179) – 6:3, 1:0, RET., Палицова
  • Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Ребека Масарова (WTA 144) – 7:5, 6:2
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vlad Holl
Гра без всяких там дропів і гри біля сітки - з задньої лінії , не сильно на ту сторону і поточніше. Сильно не бігає і без емоцій ( правда до папи щось постійно має). Тихою сапою і вже в першому колі , а там як жереб. Удачі , тобі Дар'я!
( І заробила непогано -$45 тис , з чим і вітаємо)
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+1
Олександр Науменко
Доволі впевнено, жодного разу по ходу гри не програвала. Успіху надалі.
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+1
Walle
Після першого матчу я думав буде ну дуже нервова кваліфікація, але по грі вчора і сьогодні шось все доволі впевнено. Молодець. Сподіваємося на гарний жереб 
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+1
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