В шаге от фиаско. Снигур с камбеком стартовала в квалификации Aus Open 2025

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) успешно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах переиграла Эмилиану Аранго (Колумбия, WTA 170) за 2 часа и 5 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Дарья Снигур (Украина) [30] – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 3:6, 7:5, 6:3

Это была первая встреча соперниц. Во второй партии Снигур побеждала 3:1 с одним брейком, но не удержала преимущество и проиграла 4 гейма подряд. Аранго подавала на матч при 5:3 (30:15), однако Дарья сумела взять гейм на приеме, а затем оформить крутой камбек.

Во 2-м раунде отбора к австралийскому мейджору Снигур сыграет против Барборы Палицовой (Чехия, WTA 179), которая на старте отбора прошла Симону Вальтерт (Швейцария, WTA 168).

Дарья пятый раз в карьере выступает в квалификации Australian Open. В 2021 проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах она не сумела преодолеть 2-й раунд отбора, а в 2024-м впервые вышла в основу и в 1/64 финала уступила Алише Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 10 матчей: 6 побед и 4 поражения.

В квалах АО-2025 также сыграет еще одна представительница Украины Анастасия Соболева (WTA 209). Она должна была провести свой первый поединок против Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90) сегодня, но из-за дождей встреча была перенесена на 7 января.

В основе Открытого чемпионата Австралии гарантировано сыграют 5 украинок: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.