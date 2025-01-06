Матч украинской теннисистки на Australian Open 2025 перенесен

Матч украинской теннисистки Анастасии Соболевой (WTA 216) в 1-м раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025 перенесен.

6 января украинка должна была сыграть против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90). Поединок должен был начаться ориентировочно в 05:30 по Киеву.

Но из-за дождей в Мельбурне многие стартовые игры отбора к первому мейджора сезона были сдвинуты на следующий день. Новое точное время начала противостояния Голубич – Соболева будет известно позднее.

В понедельник на Australian Open должна сыграть еще одна украинка – Дарья Снигур (WTA 139) встретится с Эмиланой Аранго (WTA 169). Пока что их поединок запланирован на 6 января.