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Australian Open
06 января 2025, 08:01 | Обновлено 06 января 2025, 08:10
497
0

Матч украинской теннисистки на Australian Open 2025 перенесен

Анастасия Соболева не сыграет с Викторией Голубич 6 января

06 января 2025, 08:01 | Обновлено 06 января 2025, 08:10
497
0
Матч украинской теннисистки на Australian Open 2025 перенесен
ФТУ. Иван Сергеев и Анастасия Соболева

Матч украинской теннисистки Анастасии Соболевой (WTA 216) в 1-м раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025 перенесен.

6 января украинка должна была сыграть против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90). Поединок должен был начаться ориентировочно в 05:30 по Киеву.

Но из-за дождей в Мельбурне многие стартовые игры отбора к первому мейджора сезона были сдвинуты на следующий день. Новое точное время начала противостояния Голубич – Соболева будет известно позднее.

В понедельник на Australian Open должна сыграть еще одна украинка – Дарья Снигур (WTA 139) встретится с Эмиланой Аранго (WTA 169). Пока что их поединок запланирован на 6 января.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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