Матч украинской теннисистки на Australian Open 2025 перенесен
Анастасия Соболева не сыграет с Викторией Голубич 6 января
Матч украинской теннисистки Анастасии Соболевой (WTA 216) в 1-м раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025 перенесен.
6 января украинка должна была сыграть против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90). Поединок должен был начаться ориентировочно в 05:30 по Киеву.
Но из-за дождей в Мельбурне многие стартовые игры отбора к первому мейджора сезона были сдвинуты на следующий день. Новое точное время начала противостояния Голубич – Соболева будет известно позднее.
В понедельник на Australian Open должна сыграть еще одна украинка – Дарья Снигур (WTA 139) встретится с Эмиланой Аранго (WTA 169). Пока что их поединок запланирован на 6 января.
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