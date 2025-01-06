Матчи квалификации Aus Open 2025 отложены из-за дождя

Поединки квалификации Australian Open 2025 отложены из-за дождя.

На ​6 января планировался старт матчей первого раунда отбора к Aus Open.

Ожидалось, что в понедельник на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 216).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в квалификации Aus Open на 6 января приведено ниже.

Поединки 1-го раунда начнутся, когда позволят погодные условия.

Australian Open 2025. Мельбурн (Австралия)

Квалификация. 1-й раунд

Корт 8. 2-й запуск

Дарья Снигур (Украина, WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (Колумбия, WTA 169)

Корт 4. 4-й запуск

Анастасия Соболева (Украина, WTA 216) – Виктория Голубич (Швейцария, WTA 90) [2]

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