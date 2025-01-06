Матчи квалификации Aus Open 2025 отложены из-за дождя
На 6 января планировался старт первого раунда отбора в Мельбурне
Поединки квалификации Australian Open 2025 отложены из-за дождя.
На 6 января планировался старт матчей первого раунда отбора к Aus Open.
Ожидалось, что в понедельник на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 216).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в квалификации Aus Open на 6 января приведено ниже.
Поединки 1-го раунда начнутся, когда позволят погодные условия.
Australian Open 2025. Мельбурн (Австралия)
Квалификация. 1-й раунд
Корт 8. 2-й запуск
- Дарья Снигур (Украина, WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (Колумбия, WTA 169)
Корт 4. 4-й запуск
- Анастасия Соболева (Украина, WTA 216) – Виктория Голубич (Швейцария, WTA 90) [2]
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