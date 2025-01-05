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Australian Open
05 января 2025, 15:42 | Обновлено 05 января 2025, 16:06
124
0

Дарья Снигур – Эмилиана Аранго. Прогноз на матч квалификации Aus Open

Поединок состоится 6 января, ориентировочное время начала встречи – 02:30 по Киеву

05 января 2025, 15:42 | Обновлено 05 января 2025, 16:06
124
0
Дарья Снигур – Эмилиана Аранго. Прогноз на матч квалификации Aus Open
Коллаж Sport.ua

6 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) начнет борьбу за место в основной сетке первого мэйджора сезона – Australian Open.

В стартовом раунде квалификации её соперницей станет Эмилиана Аранго из Колумбии (WTA 169). Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Дарья Снигур

Дарья завершила 2024 год с неплохим результатом: 42 победы при 22 поражениях, из которых 34 выигрыша пришлись на хардовое покрытие. В её активе два финала, два трофея ITF и уверенные выступления на быстрых кортах. Снигур выделяется стабильной игрой с задней линии и умением строить розыгрыши, что делает её опасной соперницей на харде.

Новый сезон для украинки начался непросто – в Канберре она уступила в первом же матче. Однако это никак не снижает её готовности бороться на мэйджоре, где мотивация и желание попасть в основную сетку будут играть ключевую роль, как и значимость призовых. В прошлом году Дарья успешно преодолела три раунда квалификации на старте сезона, но в первом круге основной сетки уступила американке Алише Паркс. Примечательно, что в прошлом году Снигур тоже начала сезон с поражения в первом матче в Канберре, но, как показала её игра, сумела успешно реабилитироваться в квалификации. Хочется верить, что история повторится и на этот раз, но с одной оговоркой – Дарья сможет пройти дальше в основной сетке. Впрочем, загадывать пока рано, и всё будет зависеть от её подготовки и настроя.


Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Эмилиана Аранго

Колумбийка завершила 2024 год с результатом 23 побед и 34 поражений, из которых 9 побед были одержаны на хардовом покрытии. Стиль игры Аранго основывается на длинных розыгрышах и физической выносливости, но эти качества не всегда приносят результат на быстрых хардах. Звезд с неба она не хватает, и никогда не входила в топ-100, с лучшим достижением в рейтинге –109-е место. Выступления на турнирах Большого Шлема также оставляют желать лучшего – ни разу ей не удавалось пробиться в основную сетку.

Сможет ли она удивить? Это возможно, но, скорее всего, если она и победит Дарью, то это будет результатом не столько её игры, сколько ошибок со стороны украинской теннисистки.


Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиана Аранго

Прогноз на матч

Дарья Снигур выглядит явным фаворитом. Её уверенность на харде и лучшие результаты на протяжении последних сезонов дают все основания ожидать её победу. Эмилиана Аранго, вероятно, не сможет навязать серьёзной борьбы, учитывая её слабую форму и стиль игры, не подходящий для этого покрытия.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
06.01.2025 -
02:30
Эмилиана Аранго
Победа Снигур 1.70 Сделать ставку
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Australian Open 2025 Дарья Снигур Эмилиана Аранго прогнозы прогнозы на теннис
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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