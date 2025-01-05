6 января украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) начнет выступления в квалификации Australian Open 2025.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90). Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.

Анастасия Соболева

Соболева впервые сыграет в квалификации Открытого чемпионата Австралии и в третий раз на турнире серии Grand Slam. Предыдущие две попытки были провальными – в 2024 году Анастасия уступила Дестане Айяве на старте отбора к Уимблдону и Мирьям Бьорклунд в 1-м круге квалов US Open.

И стоит отметить, что тогда соперницы были проще, чем сейчас. Достаточно взглянуть на рейтинг – Голубич идет 90-й, а Айява и Бьорклунд были 193-й и 651-й соответственно.

Но это не значит, что нельзя сотворить небольшую сенсацию, тем более, Анастасия на старте нового сезона это уже делала. Подготовкой Соболевой к мейджору был пятисотник в Брисбене, где она также попала в сито отбора. Там в 1-м раунде она довольно неожиданно прошла Дарью Сэвилл, которая занимала 108-ю позицию. К сожалению, в основу пробиться не удалось – в финале квалификации украинка проиграла Мэддисон Инглис.

Начав прошлый сезон на 260-м месте, Анастасии удалось завершить на 216-й позиции, а перед US Open и вовсе была 205-й. В 2024 году Соболева добыла 13 побед и потерпела 18 поражений, но она впервые сосредоточилась на более крупных турнирах, чем соревнования серии ITF. Ну и в рейтинге удалось подняться, так что прогресс есть. Осталось его развивать и дальше.

И матч с Голубич покажет, на каком уровне сейчас находится Анастаcия. Стоит ли верить в ее скорый подъем в первую сотню, как мы это видели со Стародубцевой в 2023/2024, или же придется еще подождать.

Anthony Cox. Анастасия Соболева

Виктория Голубич

В первую очередь, Голубич – очень опытная теннисистка. Ей 32 и, может, жаркий Мельбурн сыграет на руку более молодой Анастасии, тем более, что Виктория в новом сезоне пока не играла.

Но вот 2024 Виктория завершила с винстриком в 12 поединков: в начале ноября она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Цзюцзяне (Китай), после чего принесла швейцарской национальной команде две победы в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг проти Сербии, а в середине декабря выиграла турнир WTA 125 в Лиможе (Франция).

И Анастасии до такого уровня пока очень далеко. А еще Виктория достигала 35-й позиции в рейтинге WTA.

Надеемся, Соболева не испугается еще до выхода на корт. Соперница опасная, опытная, но не самая молодая. Перебегать при качественной игре реально.

Виктория играет одноручным бекхэндом. Она одна из немногих таких в Туре (Диан Парри, Джессика Понше, Татьяна Мария из +- известных действующих теннисисток). Вообще считается, что одноручный бекхэнд слабее, чем двуручный. Причины – тяжелее принимать, более сложный замах, мяч надо встречать дальше от себя. Поэтому для уровня Анастасии есть очень хороший вариант – пытаться как можно больше играть в угол бекхэнда. И меньше давать шансы на подрезки и не подпускать к сетке, потому что с этим у Виктории точно проблем не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич

Прогноз на матч Виктория Голубич – Анастасия Соболева

Голубич идет явным фаворитом за 1.15. На Соболеву – 6.00. Но отсутствия практики полных матчей на протяжении 20 дней вряд ли идет в актив 32-летней Виктории. Большая разница в котировках дает нам обширную линию за хорошие цифры на + форы Анастасии. +6.5 за 1.65 выглядит неплохо, а еще и патриотично.