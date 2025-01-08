Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора
Дарья прошла Барбору Палицову, чешка отказалась продолжать игру после 1-го гейма 2-го сета
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка прошла Барбору Палицову (Чехия, WTA 179). После 1-го гейма второго сета чешка снялась с матча из-за плохого самочувствия.
Australian Open 2025. Квалификация. 2-й раунд
Дарья Снигур (Украина) [30] – Барбора Палицова (Чехия) – 6:3, 1:0, RET., Палицова
Это была третья встреча соперниц. Снигур выиграла второе очное противостояние.
В решающем раунде квалификации Дарья сыграет против победительницы противостояния Анна Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 114) – Ребекка Масарова (Швейцария, WTA 144). На старте отбора Снигур выиграла в трех партиях у Эмилианы Аранго (Колумбия, WTA 170).
Дарья пятый раз в карьере выступает в квалификации Australian Open. В 2021 проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах она не сумела преодолеть 2-й раунд отбора, а в 2024-м впервые вышла в основу и в 1/64 финала уступила Алише Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 11 матчей: 7 побед и 4 поражения.
В отборе к австралийскому мейджору из украинок также выступала Анастасия Соболева. Она проиграла свой стартовый поединок Виктории Голубич.
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