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Australian Open
08 января 2025, 02:10 | Обновлено 08 января 2025, 02:13
108
1

Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора

Дарья прошла Барбору Палицову, чешка отказалась продолжать игру после 1-го гейма 2-го сета

08 января 2025, 02:10 | Обновлено 08 января 2025, 02:13
108
1
Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка прошла Барбору Палицову (Чехия, WTA 179). После 1-го гейма второго сета чешка снялась с матча из-за плохого самочувствия.

Australian Open 2025. Квалификация. 2-й раунд

Дарья Снигур (Украина) [30] – Барбора Палицова (Чехия) – 6:3, 1:0, RET., Палицова

Это была третья встреча соперниц. Снигур выиграла второе очное противостояние.

В решающем раунде квалификации Дарья сыграет против победительницы противостояния Анна Каролина Шмидлова (Словакия, WTA 114) – Ребекка Масарова (Швейцария, WTA 144). На старте отбора Снигур выиграла в трех партиях у Эмилианы Аранго (Колумбия, WTA 170).

Дарья пятый раз в карьере выступает в квалификации Australian Open. В 2021 проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах она не сумела преодолеть 2-й раунд отбора, а в 2024-м впервые вышла в основу и в 1/64 финала уступила Алише Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 11 матчей: 7 побед и 4 поражения.

В отборе к австралийскому мейджору из украинок также выступала Анастасия Соболева. Она проиграла свой стартовый поединок Виктории Голубич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Жаліє її батько, а треба пороти як " сидорову козу", бігати зовсім не бажає, ноги не працюють. Надалі буде непереливки. Хай щастить.
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