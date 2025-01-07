Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 209) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90) за 1 час и 7 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Виктория Голубич (Швейцария) [2] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:3

В первой партии Соболева побеждала 3:0 (40:0*) на приеме. Анастасия не сумела удержать преимущество.

Это была первая встреча соперниц. Голубич во 2-м раунде отбора сыграет против Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 165).

Соболева впервые в карьере выступила в отборе к Australian Open и в третий раз к турнира Grand Slam. В 2024 году Анастасия не сумела преодолеть сито квалификации к Уимблдону и US Open, вылетев в первом же круге.

В отборе к АО-2025 продолжит играть Дарья Снигур, которая днем ранее выиграла свой стартовый поединок у Эмилианы Аранго.

Голубич выиграла 13-й матч подряд. В начале ноября 2023 года она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Цзюцзяне (Китай), после чего принесла швейцарской национальной команде две победы в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг проти Сербии, а в середине декабря выиграла турнир WTA 125 в Лиможе (Франция).