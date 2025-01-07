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  4. Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Australian Open
07 января 2025, 08:24 | Обновлено 07 января 2025, 08:29
792
2

Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open

Анастасия проиграла Виктории Голубич в 1-м раунде, хотя старт был многообещающим

07 января 2025, 08:24 | Обновлено 07 января 2025, 08:29
792
2
Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 209) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90) за 1 час и 7 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Виктория Голубич (Швейцария) [2] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:3

В первой партии Соболева побеждала 3:0 (40:0*) на приеме. Анастасия не сумела удержать преимущество.

Это была первая встреча соперниц. Голубич во 2-м раунде отбора сыграет против Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 165).

Соболева впервые в карьере выступила в отборе к Australian Open и в третий раз к турнира Grand Slam. В 2024 году Анастасия не сумела преодолеть сито квалификации к Уимблдону и US Open, вылетев в первом же круге.

В отборе к АО-2025 продолжит играть Дарья Снигур, которая днем ранее выиграла свой стартовый поединок у Эмилианы Аранго.

Голубич выиграла 13-й матч подряд. В начале ноября 2023 года она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Цзюцзяне (Китай), после чего принесла швейцарской национальной команде две победы в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг проти Сербии, а в середине декабря выиграла турнир WTA 125 в Лиможе (Франция).

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Виктория Голубич Анастасия Соболева Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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mevast
Прикро констатувати, але гра Насті поки що не відповідає турніру такого рівня.
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+1
Sashamar
Могла виграти в тенісистки з першої сотні? А чому б ні. Виграла ж Бьорклунд у першої сіяної Аліші Паркс. Але...
Коли Настя в 16 - 17 років мала чотири Анталії, були сподівання. Але знадобилося три роки, щоб з рівня W15 піднятися на рівень W35, після чого застигла на порозі другої сотні і прогресу не видно (влітку-восени знову були сподівання, знову не справдилися).
А знаєте, хто народився того ж року і місяця, що й Соболєва? Свинина. А знаєте, що представниця північних народів починала з усього двох Анталій в 2022 році, але потім ракетою полетіла нагору і цілком можливо на цьому АО увійде до десятки.
Туга...
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0
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