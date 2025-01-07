Отдала сет с 3:0 (40:0). Соболева завершила выступления в отборе Aus Open
Анастасия проиграла Виктории Голубич в 1-м раунде, хотя старт был многообещающим
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 209) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла Виктории Голубич (Швейцария, WTA 90) за 1 час и 7 минут.
Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд
Виктория Голубич (Швейцария) [2] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:3, 6:3
В первой партии Соболева побеждала 3:0 (40:0*) на приеме. Анастасия не сумела удержать преимущество.
Это была первая встреча соперниц. Голубич во 2-м раунде отбора сыграет против Лауры Пигосси (Бразилия, WTA 165).
Соболева впервые в карьере выступила в отборе к Australian Open и в третий раз к турнира Grand Slam. В 2024 году Анастасия не сумела преодолеть сито квалификации к Уимблдону и US Open, вылетев в первом же круге.
В отборе к АО-2025 продолжит играть Дарья Снигур, которая днем ранее выиграла свой стартовый поединок у Эмилианы Аранго.
Голубич выиграла 13-й матч подряд. В начале ноября 2023 года она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Цзюцзяне (Китай), после чего принесла швейцарской национальной команде две победы в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг проти Сербии, а в середине декабря выиграла турнир WTA 125 в Лиможе (Франция).
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Коли Настя в 16 - 17 років мала чотири Анталії, були сподівання. Але знадобилося три роки, щоб з рівня W15 піднятися на рівень W35, після чого застигла на порозі другої сотні і прогресу не видно (влітку-восени знову були сподівання, знову не справдилися).
А знаєте, хто народився того ж року і місяця, що й Соболєва? Свинина. А знаєте, що представниця північних народів починала з усього двох Анталій в 2022 році, але потім ракетою полетіла нагору і цілком можливо на цьому АО увійде до десятки.
Туга...