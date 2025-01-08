Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере

Звездный португальский голеадор Криштиану Роналду назвал самого тяжелого соперника, против которого ему приходилось играть в своей карьере.

«За годы своей карьеры я провел несколько великолепных противостояний с Эшли Коулом, он не давал мне перевести дух. Он был таким настойчивым игроком, когда был на пике своей карьеры, быстрым, жестким в подкате. Ты знал, что против него никогда не будет легкая игра», – сказал Роналду.

Роналду за свою карьеру встречался с Коулом в АПЛ, когда играл за «Манчестер Юнайтед», в то время Эшли сначала играл за «Арсенал», а затем за «Челси».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду определил три разных варианта продолжения карьеры.