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08 января 2025, 00:34 |
227
0

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере

Криштиану выделил бывшего английского фулбека Эшли Коула

08 января 2025, 00:34 |
227
0
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский голеадор Криштиану Роналду назвал самого тяжелого соперника, против которого ему приходилось играть в своей карьере.

«За годы своей карьеры я провел несколько великолепных противостояний с Эшли Коулом, он не давал мне перевести дух. Он был таким настойчивым игроком, когда был на пике своей карьеры, быстрым, жестким в подкате. Ты знал, что против него никогда не будет легкая игра», – сказал Роналду.

Роналду за свою карьеру встречался с Коулом в АПЛ, когда играл за «Манчестер Юнайтед», в то время Эшли сначала играл за «Арсенал», а затем за «Челси».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду определил три разных варианта продолжения карьеры.

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Криштиану Роналду Эшли Коул
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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