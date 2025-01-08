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  4. Флик жестко наказал основного игрока Барселоны. Известна причина
Испания
08 января 2025, 21:03 |
1729
2

Флик жестко наказал основного игрока Барселоны. Известна причина

Иньяки Пенья опоздал на тренировку и поэтому остался в запасе

08 января 2025, 21:03 |
1729
2
Флик жестко наказал основного игрока Барселоны. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В среду, 8 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».

Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Ожидалось, что место вратаря в стартовом составе «Барселоны» должен был занять испанец Иньяки Пенья. Однако испанский вратарь сегодня опоздал на занятия в отеле из-за того, что перепутал расписание.

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не любит опоздания и поэтому лишил Пенью места в стартовом составе на сегодняшний матч. Сыграет польский вратарь Войцех Щенсны.

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Иньяки Пенья Ханс-Дитер Флик Войцех Щенсны Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу Атлетик - Барселона
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Falko
... ляпнула якась гишпанська Елена у свттері й Дмитро Олійник услід за ней, що нікого не дивує.
У Кубку і Суперкубку, зазвичай, грає 2 воротар, напр., Лунін у Реалі. Барса не виняток. Щенсни взяли на підміну Пеньї, але практика йому теж потрібна, щоби не втратити форму.. Він на днях зіграв у Кубку, зараз грає в Суперкубку - які нафік покарання, ще й жорсткі?
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+1
Saar
🤣🤣🤣🤣🤣
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