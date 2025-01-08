Флик жестко наказал основного игрока Барселоны. Известна причина

В среду, 8 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» и «Барселона».

Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».

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Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Ожидалось, что место вратаря в стартовом составе «Барселоны» должен был занять испанец Иньяки Пенья. Однако испанский вратарь сегодня опоздал на занятия в отеле из-за того, что перепутал расписание.

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не любит опоздания и поэтому лишил Пенью места в стартовом составе на сегодняшний матч. Сыграет польский вратарь Войцех Щенсны.