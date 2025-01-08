8 января на «Магальяйнш Пессоа» пройдет матч полуфинала Кубка Лиги Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Брагой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда со Шмидтом в 2023-м году вернула себе чемпионский титул. Но потом, продав ряд лидеров, в следующем сезоне и в Примейре было проиграно гонку Спортингу, и в Лиге чемпионов не вышли из группы. Рогер все же тогда удержался на посту, но до первых осечек в новом розыгрыше, а их ждать не пришлось. В итоге с самого начала осени его сменил Бруну Лаже. У него получается не блестяще, но вполне неплохо. В Лиге чемпионов португальцы начинали с пары побед, но потом прибавили только 4 очка за 4 тура. Да и в Примейре пока что никто из грандов не может уйти в отрыв, точнее, Спортинг утратил лидерство после ухода Рубена Аморима. 2024-й год закончился дерби с львами, где достаточно неожиданно проиграли. А в январе уже начали как раз с архиепископами. И снова последовала неудача: на своем поле проиграли, казалось бы, переживающему очень непростой отрезок сопернику.

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Брага

Клуб ухитрился забраться на высокое для себя третье место в позапрошлом сезоне - это даже позволило вернуться в Лигу чемпионов. Но в 2023/2024 уже никто из тройки грандов не проваливался, так что архиепископы закончили в своей привычной нише, на 4-й позиции. Сейчас летняя ставка на Даниэля Соузу была быстро признана провальной, и через месяц, уже в августе, его сменил Карлуш Карвальял. Но и при нем долго архиепископы шли ниже привычного места, и только спад Санта-Клары в конце прошлого года позволили сместить неожиданного конкурента с 4-й позиции. Впрочем, потом была неудача с Каза Пией. Тем неожиданнее был успех с орлами в прошлом туре Примейры, когда в Лиссабоне победили 2:1.

Статистика личных встреч

Красно-белые смогли выиграть четырежды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в том, что красно-белые соберутся и уверенно возьмут реванш. Но они вполне могли поплыть - пока ставим на то, что обе забьют (коэффициент - 1,6).