Бенфика – Брага – 3:0. Шоу Ди Марии, стена Трубина. Видео голов и обзор
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Вечером 8 января состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
«Бенфика» разгромила команду «Брага» (3:0) на нейтральной арене в Лейрии.
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Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил знаменитый хавбек Анхель Ди Мария, еще один гол провел Альваро Фернандес Каррерас.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел за орлов весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. По его воротам соперники нанесли только один удар (а Бенфика имеет в активе 21 удар). В первом тайме гол в ворота Трубина не был засчитан из-за явного офсайда.
В решающем матче за Кубок португальской лиги 11 января в Лейрии сыграют Спортинг и Бенфика.
Кубка португальской лиги
1/2 финала, 8 января, Лейрия
Бенфика – Брага – 3:0
Голы: Анхель Ди Мария, 27, 37, Альваро Каррерас, 37
Удаление: Норо (Брага), 78
Видео голов и обзор матча
События матча
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