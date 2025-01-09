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Кубок лиги Португалии
Бенфика
08.01.2025 21:45 – FT 3 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
09 января 2025, 00:47 | Обновлено 09 января 2025, 00:58
102
0

Бенфика – Брага – 3:0. Шоу Ди Марии, стена Трубина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка португальской лиги

09 января 2025, 00:47 | Обновлено 09 января 2025, 00:58
102
0
Бенфика – Брага – 3:0. Шоу Ди Марии, стена Трубина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 8 января состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

«Бенфика» разгромила команду «Брага» (3:0) на нейтральной арене в Лейрии.

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Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил знаменитый хавбек Анхель Ди Мария, еще один гол провел Альваро Фернандес Каррерас.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел за орлов весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. По его воротам соперники нанесли только один удар (а Бенфика имеет в активе 21 удар). В первом тайме гол в ворота Трубина не был засчитан из-за явного офсайда.

В решающем матче за Кубок португальской лиги 11 января в Лейрии сыграют Спортинг и Бенфика.

Кубка португальской лиги

1/2 финала, 8 января, Лейрия

Бенфика – Брага – 3:0

Голы: Анхель Ди Мария, 27, 37, Альваро Каррерас, 37

Удаление: Норо (Брага), 78

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
Jonatas Noro (Брага) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фернандес (Бенфика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
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Бенфика Брага Анхель Ди Мария Кубок португальской лиги по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Бруну Лаже Альваро Фернандес Каррерас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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