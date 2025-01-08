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Кубок лиги Португалии
Бенфика
08.01.2025 21:45 – 36 2 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 января 2025, 22:05 | Обновлено 08 января 2025, 22:07
60
0

Бенфика – Брага. Трубин – в основе. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 января в 21:45 полуфинальный матч Кубка португальской лиги

08 января 2025, 22:05 | Обновлено 08 января 2025, 22:07
60
0
Бенфика – Брага. Трубин – в основе. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 января в 21:45 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

«Бенфика» играет против команды «Брага» на нейтральной арене в Лейрии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «орлов».

Днем ранее Спортинг обыграл Порту (1:0) благодаря голу Виктора Дьекереша и вышел в финал Кубка лиги.

Интересно, что 4 января Бенфика играла с Брагой в чемпионате Португалии и уступила со счетом 1:2.

Бенфика – Брага. Трубин – в основе. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн LIVE

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фернандес (Бенфика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
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Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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