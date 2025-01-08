Бенфика – Брага. Трубин – в основе. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 января в 21:45 полуфинальный матч Кубка португальской лиги
8 января в 21:45 проходит матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.
«Бенфика» играет против команды «Брага» на нейтральной арене в Лейрии.
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Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «орлов».
Днем ранее Спортинг обыграл Порту (1:0) благодаря голу Виктора Дьекереша и вышел в финал Кубка лиги.
Интересно, что 4 января Бенфика играла с Брагой в чемпионате Португалии и уступила со счетом 1:2.
Бенфика – Брага. Трубин – в основе. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн LIVE
События матча
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