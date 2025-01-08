Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин сыграл на ноль. Дубль Ди Марии принес Бенфике путевку в финал Кубка
Кубок лиги Португалии
Бенфика
08.01.2025 21:45 – FT 3 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 января 2025, 23:39 | Обновлено 08 января 2025, 23:42
144
2

Трубин сыграл на ноль. Дубль Ди Марии принес Бенфике путевку в финал Кубка

Орлы разгромили Брагу со счетом 3:0 в полуфинале Кубка португальской лиги

08 января 2025, 23:39 | Обновлено 08 января 2025, 23:42
144
2
Трубин сыграл на ноль. Дубль Ди Марии принес Бенфике путевку в финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 8 января состоялся матч 1/2 финала Кубка португальской лиги.

«Бенфика» разгромила команду «Брага» (3:0) на нейтральной арене в Лейрии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил знаменитый хавбек Анхель Ди Мария, еще один гол провел Альваро Фернандес Каррерас.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел за орлов весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. По его воротам соперники нанесли только один удар (а Бенфика имеет в активе 21 удар). В первом тайме гол в ворота Трубина не был засчитан из-за явного офсайда.

Игру посетили Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, и Луиш Каштру, экс-коуч клубов Порту, Аль-Наср и Шахтер.

Интересно, что 4 января Бенфика играла с Брагой в чемпионате Португалии и уступила со счетом 1:2. А теперь команда Бруну Лаже взяла убедительный реванш.

В другом полуфинале 7 января Спортинг обыграл Порту (1:0) благодаря голу Виктора Дьекереша и вышел в финал Кубка лиги.

В решающем матче за Кубок португальской лиги 11 января в Лейрии сыграют Спортинг и Бенфика.

Кубка португальской лиги

1/2 финала, 8 января, Лейрия

Бенфика – Брага – 3:0

Голы: Анхель Ди Мария, 27, 37, Альваро Каррерас, 37

Удаление: Норо (Брага), 78

Фотогалерея: Анатолий Трубин

По теме:
Бенфика – Брага. Трубин – в основе. Полуфинал Кубка. Смотреть онлайн LIVE
Сыграет ли Трубин? Стал известен стартовый состав Бенфики на игру с Брагой
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Анхель Ди Мария Бруну Лаже
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
Бокс | 08 января 2025, 08:33 15
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»

Майрис Бриедис посоветовал Александру закончить с боксом

Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Футбол | 08 января 2025, 11:03 15
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины

Карьера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может очень быстро закончиться благодаря Илье Забарному

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08.01.2025, 08:02
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
Футбол | 08.01.2025, 19:39
«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
Барселона обыграла Атлетик и вышла в финал Суперкубка Испании
Футбол | 08.01.2025, 22:57
Барселона обыграла Атлетик и вышла в финал Суперкубка Испании
Барселона обыграла Атлетик и вышла в финал Суперкубка Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Знову Трубіну поставлять не більше 7,0.., така доля воротарська.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 23
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
07.01.2025, 09:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем