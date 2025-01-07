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07 января 2025, 23:51 | Обновлено 08 января 2025, 00:00
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0

Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии

Львы обыграли «Порту» со счетом 1:0

07 января 2025, 23:51 | Обновлено 08 января 2025, 00:00
160
0
Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января, состоялся полуфинальный поединок Кубка лиги Португалии между клубами «Спортинг» и «Порту».

Местом проведения матча стал стадион «Магальяйш Песоа» в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В итоге минимальную победу одержал «Спортинг», гарантированно вышедший в финал турнира. Финальный счёт встречи 1:0. Первый тайм голами болельщиков не порадовал. Решающий эпизод случился на 56-й минуте, когда нападающий Виктор Дьекереш реализовал свой шанс.

В финале «Спортинг» сыграет с победителем пары «Бенфика» – «Брага», который состоится 8 января.

Кубок лиги Португалии. 1/2 финала, 7 января

«Спортинг» – «Порту» – 1:0

Голы: Дьекереш

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Спортинг Лиссабон Порту Кубок Португалии по футболу Виктор Дьекереш
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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