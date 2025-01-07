Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии
Львы обыграли «Порту» со счетом 1:0
В среду, 7 января, состоялся полуфинальный поединок Кубка лиги Португалии между клубами «Спортинг» и «Порту».
Местом проведения матча стал стадион «Магальяйш Песоа» в городе Лейрия.
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В итоге минимальную победу одержал «Спортинг», гарантированно вышедший в финал турнира. Финальный счёт встречи 1:0. Первый тайм голами болельщиков не порадовал. Решающий эпизод случился на 56-й минуте, когда нападающий Виктор Дьекереш реализовал свой шанс.
В финале «Спортинг» сыграет с победителем пары «Бенфика» – «Брага», который состоится 8 января.
Кубок лиги Португалии. 1/2 финала, 7 января
«Спортинг» – «Порту» – 1:0
Голы: Дьекереш
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