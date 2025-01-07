7 января на «Магальяйнш Пессоа» пройдет матч полуфинала Кубка Лиги Португалии, в котором «Спортинг» (Лиссабон) встретится с «Порту». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда долго играла под руководством Рубена Аморима. Его прежние достижения позволили ему сохранить пост после явной неудачи в сезоне 2022/2023, в виде падения на 4-е место в Примейре. Доверие было оправдано: в прошлом сезоне зелено-белые выиграли чемпионскую гонку, да и в новом розыгрыше, после осечки в Суперкубке, очень многое получалось. А потом Манчестер Юнайтед, желая выйти из ямы, уже в ноябре сманили к себе молодого тренера. Казалось бы, тот оставил в столице коллектив на ходу, но Жоау Перейру продержался чуть больше месяца, потеряв массу очков и в Примейре, и в Лиге чемпионов. Нынешний тренер, Руй Боржеш, начал с победы в дерби с Бенфикой. Но с Виторией Гимараэш в прошлом туре закончили 4:4.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Порту

Клуб недавно был главной доминирующей силой в национальном футболе. Но в 2023/2024 было уже вторым сезоном кряду без чемпионского титула, более того, драконы безнадежно тогда отставали от пары вечных соперников из Лиссабона. Не удивительно, что после такого, даже несмотря на победу в кубке, на Драгау сначала появился новый президент, которым избрали Виллаш-Боаша, а потом и тренер. Витор Бруну Фернандеш сразу начали с трофея, выиграв португальский Суперкубок. Да и в других турнирах многое получается. В Лиге Европы у клуба по 2 победы, ничьи и поражения. Примейра сейчас снова превратилась в борьбу между грандами с равными шансами. и важно было не потерять очки с Боавиштой и Насьоналом - обоих крупно разгромили.

Статистика личных встреч

Львы не проигрывает пять раз кряду - дважды выиграли, в том числе 2-0 в августе, 3 ничьи. Но при этом и в кубке, и в Суперкубке в итоге успех доставался драконам.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными. Но номинальные гости стабильнее - верим в их победу с вечным соперником с форой 0 (коэффициент - 1,92).