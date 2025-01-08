Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Порту – 1:0. Как забил Дьокереш. Видео гола и обзор матча
Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
07.01.2025 21:45 – FT 1 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 января 2025, 01:23 | Обновлено 08 января 2025, 01:34
25
0

Спортинг – Порту – 1:0. Как забил Дьокереш. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка португальской лиги

08 января 2025, 01:23 | Обновлено 08 января 2025, 01:34
25
0
Спортинг – Порту – 1:0. Как забил Дьокереш. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вечером 7 января состоялся полуфинальный матч Кубка португальской лиги.

«Спортинг» нанес поражение команде «Порту» (1:0) и вышли в финал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 56-й минуте забил форвард зелено-белых львов Виктор Дьекереш.

В другом полуфинале 8 января сыграют команды «Бенфика» и «Брага».

Кубок португальской лиги

1/2 финала, 7 января

Спортинг – Порту – 1:0

Голы: Дьекереш, 56

Видео гола и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Арсенал – Ньюкасл – 0:2. Высокий полет сорок. Видео голов и обзор
Сенсации не произошло. Валенсия обыграла Эльденсе и вышла в 1/8 финала
Дьекереш решил судьбу матча. Спортинг – финалист Кубка лиги Португалии
Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Порту Виктор Дьекереш Кубок португальской лиги по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 07:50 0
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Джей Опетая высказался о декабрьском поединке

УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
Бокс | 07 января 2025, 08:19 4
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»

Фрэнку не понравилось то, что журналист назвал Тайсона бандюком

Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
Футбол | 08.01.2025, 00:06
Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
Обязательный выкуп. Динамо сделало предложение по трансферу колумбийца
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Футбол | 07.01.2025, 16:43
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего европейского вингера
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Футбол | 07.01.2025, 22:53
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 9
Бокс
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем