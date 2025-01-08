07.01.2025 21:45 – FT 1 : 0
Португалия08 января 2025, 01:23 | Обновлено 08 января 2025, 01:34
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Спортинг – Порту – 1:0. Как забил Дьокереш. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка португальской лиги
08 января 2025, 01:23 | Обновлено 08 января 2025, 01:34
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Вечером 7 января состоялся полуфинальный матч Кубка португальской лиги.
«Спортинг» нанес поражение команде «Порту» (1:0) и вышли в финал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 56-й минуте забил форвард зелено-белых львов Виктор Дьекереш.
В другом полуфинале 8 января сыграют команды «Бенфика» и «Брага».
Кубок португальской лиги
1/2 финала, 7 января
Спортинг – Порту – 1:0
Голы: Дьекереш, 56
Видео гола и обзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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