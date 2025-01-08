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WTA
08 января 2025, 21:06 | Обновлено 08 января 2025, 21:09
537
0

Ястремская в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте

Даяна сыграет с Маккартни Кесслер, вторая сеяная Элизе Мертенс – с Вероникой Кудерметовой

08 января 2025, 21:06 | Обновлено 08 января 2025, 21:09
537
0
Ястремская в борьбе. Известны все пары 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 января определились все пары 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая посеяна под первым номером, переиграла Энн Ли в трех сетах. Далее украинка встретится с Маккартни Кесслер.

Вторая ракетка соревнований Элизе Мертенс справилась с Ренатой Сарасуа и в следующем раунде сыграет против Вероники Кудерметовой.

В еще двух четвертьфиналах состоятся поединки Аманда Анисимова – Элина Аванесян и София Кенин – Майя Джойнт.

WTA 250 Хобарт. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Даяна Ястремская [1] – Энн Ли [Q] – 1:6, 7:5, 6:2
Мария Лурдес Карле [Q] – Маккартни Кесслер – 2:6, 2:6

Аманда Анисимова [3] – Анна Бондар – 6:3, 6:4
Грет Миннен [Q] – Элина Аванесян [6] – 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

София Кенин [WC] – Анна Блинкова – 6:2, 3:6, 6:2
Майя Джойнт [WC] – Магда Линетт [4] – 6:1, 6:1

Камила Осорио – Вероника Кудерметова – 4:6, 1:6
Рената Сарасуа – Элизе Мертенс [2] – 4:6, 3:6

WTA 250 Хобарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даяна Ястремская [1] – Маккартни Кесслер
Аманда Анисимова [3] – Элина Аванесян [6]

Нижняя часть сетки

София Кенин [WC] – Майя Джойнт [WC]
Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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