Разбила ракетку и вынесла. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Во 2-м раунде украинка в трех сетах переиграла Энн Ли (США, WTA 91) за 2 часа и 10 минут.

WTA 250 Хобарт. Хард. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Энн Ли (США) – 1:6, 7:5, 6:2

Это была первая встреча соперниц. В четвертьфинале Ястремская сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 67).

Во второй партии Даяна едва не потерпела фиаско. Украинка побеждала с двумя брейками 5:2 и при 5:3 на приеме заработала два сетбола, но не сумела их реализовать. Ястремская вышла подавать на партию, повела 40:0, однако снова позволила Ли забрать гейм. После этого Даяна в психах разбила ракетку об корт.

Тем не менее, Даяна сумела завершить начатое, перевела игру в третий сет, где хоть и проигрывала на старте 0:2, но взяла 6 геймов подряд.

Даяна на старте соревнований в Хобарте выиграла у Кэти Волынец (США, WTA 59). Тогда она также отдала первую партию и оформила камбек.

Comeback Complete ✔️@D_Yastremska is into the last 8 after a hard fought match against Li, winning 1-6, 7-5, 6-2.#HobartTennis pic.twitter.com/zZYLu4Iv32