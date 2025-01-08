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Англия
08 января 2025, 23:59 | Обновлено 09 января 2025, 00:58
228
0

ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал Ливерпуль. Шпоры вышли вперед в конце матча

Забитым мячом отметился Лукас Бергвалль

08 января 2025, 23:59 | Обновлено 09 января 2025, 00:58
228
0
ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал Ливерпуль. Шпоры вышли вперед в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 января, проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра стартовала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

На 76-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отличился в ворота «Ливерпуля». Однако после просмотра видеоповтора судья решил отменить гол.

А на 86-й минуте полузащитник Лукас Бергвалль отметился забитым голом.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0 (идет 2-й тайм)

Гол: Бергвалль, 86

ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал Ливерпуль. Шпоры вышли вперед в конце матча.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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