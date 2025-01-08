ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал Ливерпуль. Шпоры вышли вперед в конце матча
Забитым мячом отметился Лукас Бергвалль
В среду, 8 января, проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Игра стартовала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.
На 76-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке отличился в ворота «Ливерпуля». Однако после просмотра видеоповтора судья решил отменить гол.
А на 86-й минуте полузащитник Лукас Бергвалль отметился забитым голом.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Первый матч. 8 января
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0 (идет 2-й тайм)
Гол: Бергвалль, 86
ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал Ливерпуль. Шпоры вышли вперед в конце матча.
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