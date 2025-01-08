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  4. «Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 19:39 | Обновлено 08 января 2025, 19:46
876
5

«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском

Езерский пересекался с футболистом в молодежной сборной

08 января 2025, 19:39 | Обновлено 08 января 2025, 19:46
876
5
«Шахтер не прогадает». Экс-защитник высказался о Крупском
ФК Ворскла. Илья Крупский

Во время текущего трансферного периода донецкий «Шахтер» выиграл борьбу за 20-летнего правого защитника «Ворсклы» Илью Крупского, опередив нескольких влиятельных конкурентов.

Бывший игрок национальной сборной Украины и донецкого клуба Владимир Езерский в комментарии для Sport.ua высоко оценил потенциал молодого воспитанника винницкого футбола:

«Наши пути с Крупским пересекались в молодежной сборной Украины. Как по мне, для того, чтобы продолжать прогрессировать, Илье нужен новый вызов на клубном уровне. Я убежден, что с его приглашением новая команда не прогадает.

Главное, что Крупский – скоростной игрок, который выполняет большой объем работы. Он техничен, что особенно ценно для команд, ориентированных на контроль мяча. Илья обладает точной передачей во время подключений к атакам.

Конечно, если бы Крупский был на несколько сантиметров выше, это добавило бы ему преимуществ. Но благодаря умению предвидеть развитие событий на поле он успешно играет на опережение и выигрывает воздушные дуэли. Кроме того, он обладает лидерскими качествами и всегда настроен действовать с максимальной отдачей. В перспективе Илья имеет все шансы дебютировать в национальной сборной Украины».

Ранее мы сообщали, что полтавская «Ворскла» с большой вероятностью потеряет одного из своих ключевых игроков – Илью Крупского.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава трансферы УПЛ Илья Крупский инсайд Владимир Езерский
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
да хорош он конечно.
и техника есть, и мозги и бегает как заец на энерджайзерах
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+1
Фанькин кот
Это, скорее всего, инвестиция на будущее.
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0
ILLUMINATOR
Будет на лавке сидеть
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-1
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