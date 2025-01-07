Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы

Полтавская «Ворскла» с высокой долей вероятности в ближайшее время потеряет ведущего игрока команды.

Как стало известно Sport.ua, между «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоялся финальный этап переговоров по переходу в донецкую команду защитника команды Юрия Максимова и молодежной сборной Украины Ильи Крупского. Переговоры прошли успешно и донецкий «Шахтер» активировал опцию выкупа 20-летнего игрока.

По имеющимся данным, сумма выкупа будет составлять три миллиона долларов. Вскоре будут согласованы условия личного контракта футболиста и после этого Илья Крупский появится в расположении донецкого «Шахтера». Сейчас и «Ворскла», и «Шахтер» находятся на сборах в Турции.

В сезоне 2024/2025 Илья Крупский сыграл в полтавской команде 15 поединков во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что донецкий «Шахтер» определился с главной трансферной целью в ближайшее время - руководство «горняков» собирается усилить команду украинским защитником Ильей Крупским.