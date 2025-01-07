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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 20:56 | Обновлено 07 января 2025, 21:05
2277
11

Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы

Илья Крупский вскоре станет игроком другой команды

07 января 2025, 20:56 | Обновлено 07 января 2025, 21:05
2277
11
Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» с высокой долей вероятности в ближайшее время потеряет ведущего игрока команды.

Как стало известно Sport.ua, между «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоялся финальный этап переговоров по переходу в донецкую команду защитника команды Юрия Максимова и молодежной сборной Украины Ильи Крупского. Переговоры прошли успешно и донецкий «Шахтер» активировал опцию выкупа 20-летнего игрока.

По имеющимся данным, сумма выкупа будет составлять три миллиона долларов. Вскоре будут согласованы условия личного контракта футболиста и после этого Илья Крупский появится в расположении донецкого «Шахтера». Сейчас и «Ворскла», и «Шахтер» находятся на сборах в Турции.

В сезоне 2024/2025 Илья Крупский сыграл в полтавской команде 15 поединков во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что донецкий «Шахтер» определился с главной трансферной целью в ближайшее время - руководство «горняков» собирается усилить команду украинским защитником Ильей Крупским.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 11
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ViAn
3 млн за Крупського - адекватні гроші. Динамо цілком могло їх заплатити. Не думаю, що тут вирішальну роль зіграла сума трансфера. Суть в умовах контракту, безумовно зп шахта дала більшу. Це вибір Іллі, якщо трансфер дійсно відбудеться. В Динамо він міг поборотись за основу. А тут буде 3-м правим захисником. За Вінісіуса Тобіаса 6 млн євро заплатили. Статус Коноплі - залізний гравець старту. Тому погоджуюсь із тим, що підпишуть лише з метою, щоб не дістався Динамо. Але то вже таке. Кожен обирає сам свій шлях.
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0
Умник
Смешно, тупо чтобы не достался Динамо, это при том что есть Конопля Винисиус. Ну и ладно)))
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0
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Gargantua81
жаль, что Динамо не потянуло этот трансфер.
ничего не поделаешь.
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0
ILLUMINATOR
Будет сидеть в запасе
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0
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FunnyCat_____
Жаль что не в ДК
но 3 ляма как то слишком жирно 
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0
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AK.228
3 млн… вполне прилично
Интересно , на него как на ПЗ рассчитывают или вместо Зубкова планируют 
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-4
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