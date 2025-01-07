Поедет лично Палкин. Шахтер нацелился на игрока сборной Украины

Донецкий «Шахтер» определился с главной трансферной целью в ближайшее время – руководство «горняков» намерено усилить команду украинским защитником Ильей Крупским.

По информации портала Динамомания, генеральный директор «горняков» Сергей Палкин лично отправится в Полтаву на переговоры по защитнику «Ворсклы» и молодежной сборной Украины.

В этом сезоне Илья Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в чемпионате и отличился одной результативной передачей.

Ранее украинским защитником интересовалось и киевское «Динамо», но руководство киевского клуба решило отказаться от подписания футболиста из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.