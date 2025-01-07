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  4. Поедет лично Палкин. Шахтер нацелился на игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 08:14 |
2470
0

Поедет лично Палкин. Шахтер нацелился на игрока сборной Украины

Илья Крупский близок к переходу в донецкий «Шахтер»

07 января 2025, 08:14 |
2470
0
Поедет лично Палкин. Шахтер нацелился на игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Донецкий «Шахтер» определился с главной трансферной целью в ближайшее время – руководство «горняков» намерено усилить команду украинским защитником Ильей Крупским.

По информации портала Динамомания, генеральный директор «горняков» Сергей Палкин лично отправится в Полтаву на переговоры по защитнику «Ворсклы» и молодежной сборной Украины.

В этом сезоне Илья Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в чемпионате и отличился одной результативной передачей.

Ранее украинским защитником интересовалось и киевское «Динамо», но руководство киевского клуба решило отказаться от подписания футболиста из-за высоких финансовых аппетитов полтавчан.

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Илья Крупский Ворскла Полтава Сергей Палкин трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
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