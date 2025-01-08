ВИДЕО. Запись полного выставочного матча Элина Свитолина – Чжэн Циньвень
Украинка провела благотворительный поединок против пятой ракетки перед стартом АО-2025
8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) провела выставочный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.
В среду украинка в двух сетах уступила Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в благотворительной встрече со счетом 2:6, 2:6 за 1 час и 9 минут.
Пресс-служба Australian Open на своем YouTube-канале опубликовала запись полного поединка Элины и Чжэн.
9 января в Мельбурне состоится церемония жеребьевки мужского и женского одиночных разрядов.
ВИДЕО. Запись полного выставочного матча Элина Свитолина – Чжэн Циньвень
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