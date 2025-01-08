Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Запись полного выставочного матча Элина Свитолина – Чжэн Циньвень
Australian Open
08 января 2025, 19:53 |
294
0

ВИДЕО. Запись полного выставочного матча Элина Свитолина – Чжэн Циньвень

Украинка провела благотворительный поединок против пятой ракетки перед стартом АО-2025

08 января 2025, 19:53 |
294
0
ВИДЕО. Запись полного выставочного матча Элина Свитолина – Чжэн Циньвень
Twitter. Чжэн Циньвень и Элина Свитолина

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) провела выставочный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.

В среду украинка в двух сетах уступила Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в благотворительной встрече со счетом 2:6, 2:6 за 1 час и 9 минут.

Пресс-служба Australian Open на своем YouTube-канале опубликовала запись полного поединка Элины и Чжэн.

9 января в Мельбурне состоится церемония жеребьевки мужского и женского одиночных разрядов.

ВИДЕО. Запись полного выставочного матча Элина Свитолина – Чжэн Циньвень

По теме:
Дарья Снигур – Ребека Масарова. Прогноз на финал квалификации Aus Open
СВИТОЛИНА: «Год играла со стрессовым переломом. Решила пойти на операцию»
Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Чжэн Циньвень видео Australian Open 2025 теннисные видеообзоры благотворительные матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08 января 2025, 08:02 0
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере

Криштиану выделил бывшего английского фулбека Эшли Коула

Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Футбол | 07 января 2025, 23:48 2
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика

Челси действительно рассматривает возможность подписания замены для Михаила Мудрика

«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Футбол | 08.01.2025, 15:43
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Просто играла каждое очко и как-то сумела выиграть»
Теннис | 08.01.2025, 18:57
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Просто играла каждое очко и как-то сумела выиграть»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Просто играла каждое очко и как-то сумела выиграть»
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
Футбол | 08.01.2025, 17:36
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 10
Бокс
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
06.01.2025, 22:29 2
Футбол
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 13
Футбол
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем