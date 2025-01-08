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Australian Open
08 января 2025, 09:25 | Обновлено 08 января 2025, 09:31
999
1

ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open

Элина в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в благотворительном матче

08 января 2025, 09:25 | Обновлено 08 января 2025, 09:31
999
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ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) провела выставочный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.

В среду украинка в двух сетах уступила Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в благотворительной встрече со счетом 2:6, 2:6 за 1 час и 9 минут.

Элина впервые провела полный поединок, пускай и не официальный, после операции на ноге, которую она перенесла в сентябре 2024 года.

В 2025 году ни Элина, ни Чжэн пока не выступали в Туре. Australian Open для обоих будет первыми соревнованиями в новом сезоне.

Уже завтра, 9 января, в Мельбурне состоится церемония жеребьевки мужского и женского одиночных разрядов. Помимо Элины, на первом мейджоре года из украинок также гарантировано выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Дарья Снигур продолжает борьбу в квалификации.

ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open

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Элина Свитолина Чжэн Циньвень Australian Open 2025 благотворительные матчи фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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potemkin78
она не могла победить соперницу одетую в чёрное ведь она любит токо черное
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