ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) провела выставочный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.

В среду украинка в двух сетах уступила Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в благотворительной встрече со счетом 2:6, 2:6 за 1 час и 9 минут.

Элина впервые провела полный поединок, пускай и не официальный, после операции на ноге, которую она перенесла в сентябре 2024 года.

В 2025 году ни Элина, ни Чжэн пока не выступали в Туре. Australian Open для обоих будет первыми соревнованиями в новом сезоне.

Уже завтра, 9 января, в Мельбурне состоится церемония жеребьевки мужского и женского одиночных разрядов. Помимо Элины, на первом мейджоре года из украинок также гарантировано выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Дарья Снигур продолжает борьбу в квалификации.

