ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open
Элина в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в благотворительном матче
8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) провела выставочный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.
В среду украинка в двух сетах уступила Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в благотворительной встрече со счетом 2:6, 2:6 за 1 час и 9 минут.
Элина впервые провела полный поединок, пускай и не официальный, после операции на ноге, которую она перенесла в сентябре 2024 года.
В 2025 году ни Элина, ни Чжэн пока не выступали в Туре. Australian Open для обоих будет первыми соревнованиями в новом сезоне.
Уже завтра, 9 января, в Мельбурне состоится церемония жеребьевки мужского и женского одиночных разрядов. Помимо Элины, на первом мейджоре года из украинок также гарантировано выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Дарья Снигур продолжает борьбу в квалификации.
ФОТО. Как это было: Свитолина проиграла пятой ракетке перед Australian Open
Qinwen Zheng impresses in an exhibition against Elina Svitolina!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2025
The AO 2024 women's singles finalist wins 6-2 6-2 in a match to benefit the Australian Tennis Foundation. pic.twitter.com/sYAGcC8x0F
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