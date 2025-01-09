На сколько выбыл партнер Забарного? Нападающий Борнмута порвал кресты
Турецкий форвард Энес Унал будет восстанавливаться 10–12 месяцев
Турецкий форвард английского «Борнмута» Энес Унал получил травму крестообразных связок колена во время тренировки и выбыл, как минимум, до конца сезона.
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию, сложившуюся в английском клубе:
«Это надо. В ту же неделю, когда «Борнмут» потерял надолго своего основного нападающего Эванилсона, пришла информация, что резервный нападающий Унал разорвал кресты.
Сезон для турка закончен, его ожидает 10–12 месяцев восстановления. Роль нападающего, скорее всего, будет выполнять Семеньо, но, в общем, 100% можно ожидать прихода 1–2 форвардов в Борнмут уже в январе».
В текущем сезоне Энес Унал за «Борнмут» 17 матчей АПЛ и забил 2 гола.
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