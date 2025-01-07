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  4. Эванилсону сделана операция. Названы примерные сроки на восстановление
Англия
07 января 2025, 21:34 | Обновлено 07 января 2025, 21:43
73
0

Эванилсону сделана операция. Названы примерные сроки на восстановление

Нападающий английского клуба «Борнмут» проведет вне поля 2–3 месяца

07 января 2025, 21:34 | Обновлено 07 января 2025, 21:43
73
0
Эванилсону сделана операция. Названы примерные сроки на восстановление
Getty Images/Global Images Ukraine. Эванилсон

Бразильский нападающий английского клуба «Борнмут» Эванилсон прооперирован из-за перелома ноги.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме футболиста:

«Эванилсон прооперирован по поводу перелома 5-й плюсневой кости. В игре против Эвертона игрок ощутил дискомфорт, впоследствии оказавшийся переломом кости. Часто такой перелом требует оперативного вмешательства для более качественного и надежного сопоставления отломков кости.

Клуб не уведомил сроки восстановления бразильцы, но традиционно на восстановление от такой травмы уходит около 2–3 месяцев. Если все пройдет без осложнений, то игрок вернется к тренировкам уже через 2 месяца, но боли могут возвращаться, поэтому делается зазор еще на месяц.

Думаю, именно поэтому клуб и не сообщает никаких предыдущих сроков, ведь эта травма достаточно сложна в прогнозировании восстановления».

Форвард «Борнмута» Эванилсон получил травму 4 января в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). В текущем сезоне он провел 19 матчей АПЛ и забил 5 голов.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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