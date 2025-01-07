Эванилсону сделана операция. Названы примерные сроки на восстановление
Нападающий английского клуба «Борнмут» проведет вне поля 2–3 месяца
Бразильский нападающий английского клуба «Борнмут» Эванилсон прооперирован из-за перелома ноги.
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме футболиста:
«Эванилсон прооперирован по поводу перелома 5-й плюсневой кости. В игре против Эвертона игрок ощутил дискомфорт, впоследствии оказавшийся переломом кости. Часто такой перелом требует оперативного вмешательства для более качественного и надежного сопоставления отломков кости.
Клуб не уведомил сроки восстановления бразильцы, но традиционно на восстановление от такой травмы уходит около 2–3 месяцев. Если все пройдет без осложнений, то игрок вернется к тренировкам уже через 2 месяца, но боли могут возвращаться, поэтому делается зазор еще на месяц.
Думаю, именно поэтому клуб и не сообщает никаких предыдущих сроков, ведь эта травма достаточно сложна в прогнозировании восстановления».
Форвард «Борнмута» Эванилсон получил травму 4 января в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). В текущем сезоне он провел 19 матчей АПЛ и забил 5 голов.
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