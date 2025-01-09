Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги

8 января состоялся первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На 76-й минуте нападающий шпор Доминик Соланке отличился в ворота соперника, однако его гол отменили из-за офсайда.

Под конец матча 18-летний хавбек «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль забил победный гол в ворота «Ливерпуля».

На 7-й минуте хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил ужасную травму. Пытаясь сыграть головой после подачи углового, игрок не устоял на ногах и упал на газон. Бентанкуру оказали первую медицинскую помощь и заменили через 8 минут.

Второй матч полуфинала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет на «Энфилде» 6 февраля в 22:00. Победитель этой пары выйдет в финал, где встретится с «Арсеналом» или «Ньюкаслом». В первом матче «сороки» одержали победу со счетом 2:0, вторая игра запланирована на 5 февраля.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0

Гол: Бергвалль, 86

Тоттенхэм: Кински, Порро, Дрегушин, Грей, Спенс, Биссума, Бентанкур, (Джонсон, 15), Бергвалль, Кулушевски, Соланке, Сон

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, Ван Дейк, Кванса, (Эндо, 30), Брэдли, (Александер-Арнольд, 60), Макаллистер, Гравенберх, Салах, Джонс, Гакпо, (Диас, 60), Жота, (Нуньес, 60)

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