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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
08.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ливерпуль
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Англия
09 января 2025, 00:06 | Обновлено 09 января 2025, 00:56
1179
2

Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шпор

09 января 2025, 00:06 | Обновлено 09 января 2025, 00:56
1179
2
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января состоялся первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На 76-й минуте нападающий шпор Доминик Соланке отличился в ворота соперника, однако его гол отменили из-за офсайда.

Под конец матча 18-летний хавбек «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль забил победный гол в ворота «Ливерпуля».

На 7-й минуте хавбек «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил ужасную травму. Пытаясь сыграть головой после подачи углового, игрок не устоял на ногах и упал на газон. Бентанкуру оказали первую медицинскую помощь и заменили через 8 минут.

Второй матч полуфинала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет на «Энфилде» 6 февраля в 22:00. Победитель этой пары выйдет в финал, где встретится с «Арсеналом» или «Ньюкаслом». В первом матче «сороки» одержали победу со счетом 2:0, вторая игра запланирована на 5 февраля.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0

Гол: Бергвалль, 86

Тоттенхэм: Кински, Порро, Дрегушин, Грей, Спенс, Биссума, Бентанкур, (Джонсон, 15), Бергвалль, Кулушевски, Соланке, Сон

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, Ван Дейк, Кванса, (Эндо, 30), Брэдли, (Александер-Арнольд, 60), Макаллистер, Гравенберх, Салах, Джонс, Гакпо, (Диас, 60), Жота, (Нуньес, 60)

Фотогалерея:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Dovbush
Це називається як допомогти винним. Замість того, щоб показати другу жовту, суддя не дає дозвіл вийти на поле гравцю, проти якого порушували правила.
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+2
Maxcrimea10
Гол забив гравець, якого за хвилину до цього мали видалити за другу ЖК. Забив тому, що провалився захист, коли гравець, на якому той порушив правила на другу ЖК, був за межами поля.
Сподiваюсь, червонi рознесуть той курятник у другiй грi
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+1
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