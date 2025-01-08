8 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет первый матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда начинала прошлый сезон под руководством Постекоглу. Эндж справился неплохо, но все же не достиг главной цели, не вернув подопечных в Лигу чемпионов - Астон Вилла выиграла гонку за 4-е место с разницей в пару очков. Но в новом цикле, несмотря на покупку Соланке, никак у австралийца не получается добиться стабильности. Вот и в декабре после разгрома Саутгемптона и прохода в кубковом четвертьфинале Манчестер Юнайтед пошли новые поражения, не только от Ливерпуля, но и от Ноттингем Форест. С Вулверхэмтоном хотя бы ничья была. Но Ньюкаслу на фоне еще и вспышки вируса ожидаемо проиграли.

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Ливерпуль

Клуб год назад узнал о решение Клоппа уйти. После первичного шока была надежда, что Юрген уйдет, взяв напоследок требл. Но в итоге он выиграл только как раз Кубок Лиги, ну и заодно поднял подопечных на 3-е место в АПЛ. Что же, теперь добиться тройного успеха в плане трофеев может преемник немца, Слот. Арне со своими новыми подопечными выиграл все 6 матчей Лиги чемпионов, и теперь англичане считаются главными фаворитами там. А в АПЛ ушли в отрыв. Правда, после разгрома Вест Хэма чуть не проиграли кризисному Манчестер Юнайтед. В итоге тот поединок закончился 2:2, причем там манкунианцы открывали счет, и не вырвали победу в концовке только из-за ляпа Магуайра. С другой стороны, и преследователи осекались в рамках рождественского безумия, и лидерство остается убедительным. Но ближе всего к трофею красные именно здесь, правда, наиболее сложные поединки впереди.

Статистика личных встреч

Упомянутые декабрьские 6:3 стали четвертой победой в 5 крайних поединках при единственном поражении шпорами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку мерсисайдцев. Такого, слабого и кризисного соперника, они обязаны обыграть и на выезде (коэффициент - 1,61).