Арне СЛОТ: «Мы тщательно подготовимся к реваншу»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после поражения в полуфинальном матче Кубка от «Тоттенхэма» (0:1).

«Нужно признать, что игра была качественной, а гол – великолепным. Передача за спины, прострел назад, а затем мы потеряли Бергвалла, который очень хладнокровно завершил момент.

Такое случается. Я не ожидал, что мы проиграем этот матч. Мы контролировали игру, большую часть времени проводили на их половине поля. Но для победы надо забивать. «Тоттенхэм» свой шанс реализовал, а мы – нет.

По работе арбитров – претензий не имею. Говорят, что Бергвалл должен был получить вторую желтую карточку за остановку контратаки. Но у нас есть VAR, и судьи могут обсуждать такие моменты. Момент остался в прошлом, и мы должны двигаться дальше.

Есть и позитив: в этой кубковой дуэли еще будет ответный матч. Мы тщательно подготовимся к реваншу», – подытожил Слот.

«Тоттенхэм» вырвал победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0.