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Англия
09 января 2025, 01:48 |
80
0

Арне СЛОТ: «Мы тщательно подготовимся к реваншу»

«Ливерпуль» минимально уступил «Тоттенхэму»

09 января 2025, 01:48 |
80
0
Арне СЛОТ: «Мы тщательно подготовимся к реваншу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после поражения в полуфинальном матче Кубка от «Тоттенхэма» (0:1).

«Нужно признать, что игра была качественной, а гол – великолепным. Передача за спины, прострел назад, а затем мы потеряли Бергвалла, который очень хладнокровно завершил момент.

Такое случается. Я не ожидал, что мы проиграем этот матч. Мы контролировали игру, большую часть времени проводили на их половине поля. Но для победы надо забивать. «Тоттенхэм» свой шанс реализовал, а мы – нет.

По работе арбитров – претензий не имею. Говорят, что Бергвалл должен был получить вторую желтую карточку за остановку контратаки. Но у нас есть VAR, и судьи могут обсуждать такие моменты. Момент остался в прошлом, и мы должны двигаться дальше.

Есть и позитив: в этой кубковой дуэли еще будет ответный матч. Мы тщательно подготовимся к реваншу», – подытожил Слот.

«Тоттенхэм» вырвал победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0.

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль Лукас Бергвалль Арне Слот
Олександр Сільченко Источник: ФК Ливерпуль
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